Nadia Toffa, ad un mese dalla scomparsa parla la Madre – VIDEO

Nadia Toffa, ad un mese dalla scomparsa parla la madre Margherita: “Spero continuino a esserci vicini, è importantissimo” – VIDEO

Ad un mese dalla scomparsa della conduttrice de Le Iene, Nadia Toffa, parla la madre Margherita. La donna, intervistata da Gianluigi Nuzzi ha espresso il suo pensiero e quello della figlia Nadia

La madre di Nadia, Margherita ha riferito:“Spero continuino a esserci vicini ed anche a ciò che voleva Nadia, al suo essere guerriera..È importantissimo per noi e per lei che non vada perso nulla di ciò che voleva dire e di chi voleva aiutare” Scopri nel video il resto dell’intervista

