Scopri se sei pronta per un autunno diverso dal solito e all’insegna di tante novità.

Fonte: Istock

Con l’autunno ormai alle porte, la maggior parte delle persone stanno prendendo nuovamente il ritmo con il lavoro e tutte le incombenze che caratterizzano la fine delle vacanze. Come ogni anno, ci sono quelli in grado di ripartire da subito con energia e quelli a cui invece serve maggior tempo per carburare. Comunque vadano le cose, la nuova stagione si fa sempre più vicina e per alcuni sembra avere in serbo diverse novità. Ma quanti sono realmente pronte ad accoglierle? Visto che la predisposizione a vivere le situazioni in un determinato modo è legata almeno in parte all’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che amano far sorridere gli altri e quali sono quelli più imperturbabili, oggi scopriremo quali sono i segni pronti per andare incontro ad un autunno ricco di novità.

Oroscopo: Sei pronta a fare nuove esperienze? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Ariete – Decisamente pronta

La tua voglia di nuovo è tale da vederti in prima linea e proprio in attesa di una stagione che si preannunci diversa dal solito e quindi in grado di gratificarti e vederti felice. Nell’attesa, però sarebbe meglio se tu riuscissi a risolvere tutto ciò che potrebbe rappresentare un intoppo, sistemando al meglio ogni posizione lasciata in sospeso, anche dal punto di vista sentimentale. Avere tutto in ordine ti aiuterà a prendere più facilmente eventuali decisioni che potrebbero richiedere tempestività e capacità di analisi. Il tutto per un incontro perfetto tra te e le novità che quasi sicuramente irromperanno nella tua vita, portandoti ad una stagione scoppiettante.

Toro – Mediamente pronta

Sebbene tu sia riuscita a metterti in pari con tutto, inserendo fin da subito una sorta di routine nelle tue giornate, se si parla di novità e cambiamenti sei un po’ con il freno a mano. Certo, da un certo punto di vista ti percepisci pronta e certa di poter affrontare qualsiasi cambiamento. In realtà, però, sei un po’ troppo seduta sugli allori e questo potrebbe portarti ad essere più lenta del dovuto o a non saper affrontare eventuali situazioni come invece dovresti. Una soluzione potrebbe essere quella di scrollarti di dosso l’apatia che hai spesso quando ti annoi per vivere a pieno le tue giornate. In questo modo sarai anche capace di cogliere al volo eventuali differenze, migliorando il tuo tempismo e riuscendo a ragionare in modo rapido su ogni sorta di cambiamento che potrebbe giungerti.

Gemelli – Sempre pronta

Le novità sono il tuo pane quotidiano e quelle autunnali tra le tue preferite, essendo spesso stanca della monotonia data dall’estate. Se non si tratta di qualcosa di estremamente lontano dalle tue corde quindi, sei più che pronta a darci dentro e ad abbracciare ogni situazione ti si ponga davanti. Ogni tanto, però, ricorda anche di mettere a freno l’entusiasmo e di analizzare bene ogni cosa. Non è detto, infatti, che l’occasione giusta sia la prima che ti si porrà davanti e saper valutare le cose con la giusta calma sarà l’unico modo per capire come muoverti in ogni frangente, puntando a ciò che saprà gratificarti maggiormente.

Cancro – Non così pronta

Per te ci vuole un po’ di tempo prima di poter dire che sei pronta a fare nuove esperienze. Probabilmente stai ancora smaltendo quelle estive e non sei certo di quelli che amano fare le cose di corsa. Meglio iniziare a prepararti psicologicamente e muoverti con i tuoi tempi. Nella peggiore delle ipotesi perderai una o due occasioni per sperimentare novità ma è sempre meglio questo che dare il via a cose nuove senza essere pronti di spirito. Di sicuro avrai modo di rifarti e se così non fosse, per come sei fatta non sarà certo una tragedia. Quindi, prenditela con calma e cerca di fare il pieno di energie perché la vita (e le novità) è la fuori che ti aspetta.

Leone – Pronta come non mai

Andare incontro alle novità è una delle cose che ami di più, specie se promettono cose meravigliose e cambiamenti positivi per il tuo lavoro la vita privata. Per questo motivo sei più che pronta e anche se all’inizio ti sembrerà che non ci sia nulla di così nuovo, ti accorgerai che a volte anche il semplice divenire di ciò che c’è già può essere indice di un cambiamento, specie se lo si vive con la giusta predisposizione d’animo.

Vergine – Non ancora pronta

Le novità non sono esattamente qualcosa di idilliaco per te. Amando la staticità delle cose e detestando l’idea di allontanarti dalla tua comfort zone, i cambi di stagione bastano già da soli a coprire la tua disponibilità al cambiamento. Al momento, tra l’altro, non sembra che per te ci sia poi così tanto da modificare, motivo per cui puoi concederti ancora un po’ di tempo prima di ripartire in quarta. E chissà che una pausa in grado di ricaricarti non ti trovi più propensa a qualcosa di nuovo quando se ne presenterà l’occasione. A volte la vita può sorprenderci cambiando prima di tutto noi stessi.

