Matrimonio: cosa deve pagare la famiglia della Sposa? Tutte le informazioni utili per dividere le spese del matrimonio – VIDEO

Se state pensando di sposarvi e non sapete ancora bene come dividere le spese e quali spese spettano alla famiglia dello sposo piuttosto che a quella della sposa, non temete, nel video troverete tutte le informazioni inerenti le spese che la sposa deve sostenere nell’organizzazione del Matrimonio

Le spese che la famiglia della sposa deve sostenere sono diverse, dall’abito nuziale, al ricevimento, ai fiori…Insomma un insieme di spese che è meglio sapere in tempo!

