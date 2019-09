Oroscopo: scopri quanto sei intuitiva in base al tuo segno zodiacale.

Fonte: Istock

Essere intuitivi è una dote che non tutti hanno e che può cambiare la vita, a volte semplificandola ed altre creando confusione. Riuscire a sentire determinate cose e decidere se fidarsi o meno delle proprie sensazioni è infatti una cosa molto più difficile di quanto non si pensi e che coglie impreparate la maggior parte delle persone. Visto che, tra le altre cose, quella di avere delle intuizioni è una dote che può subire una certa influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più noiosi e quali sono i segni dello zodiaco che amano far sorridere gli altri, scopriremo quali sono quelli più intuitivi. Visto che l’intuito è fortemente legato alle emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un quadro più completo della situazione.

Astrologia: quanto sei intuitiva? Ecco la risposta delle stelle

Fonte: Istock

Ariete – Poco intuitiva

La tua vita va troppo di corsa per consentirti di cogliere anche delle sensazioni. Per te ogni cosa va svolta il più in fretta possibile e non sei solita riflettere molto sulle tue azioni. Questo fa di te una persona poco intuitiva ed anche poco interessata a questo aspetto della vita al punto che tendi a non credere molto a chi sostiene di avere sensazioni specifiche in merito a qualcosa. Certo, se imparassi ad ascoltarti di più e a fermarti a pensare sulle cose forse riusciresti almeno a capire che a volte una sensazione può verificarsi vera. Detto ciò, non essendo incline alla cosa è difficile che ciò possa capitarti, motivo per cui la cosa migliore da fare è quella di continuare a vivere come già fai, magari con un pizzico di attenzione in più ad eventuali emozioni particolari.

Fonte: Istock



Toro – Intuitiva

La tua indole riflessiva e la sensibilità che fa parte del tuo modo di essere fanno di te una persona in grado di avere delle intuizioni particolari. Ciò avviene sopratutto nel rapporto con gli altri, quando ti accorgi subito di eventuali flirt in corso o di simpatie tra persone che conosci appena. Si può dire che questo sia il campo in cui il tuo essere intuitiva da il meglio di se. Ovviamente se sei nel pieno delle tue capacità sei anche in grado di provare sensazioni che spesso si rivelano vere ma non è una cosa che capita in modo costante e tu sei anche troppo razionale per dargli bado. Dopotutto sei del team di coloro che pensano di poter fare tutto semplicemente basandosi sulle proprie forze. Per questo motivo, anche intuendo che qualcosa non è come dovrebbe, sei sempre convinta di poterla cambiare.

Fonte: Istock

Gemelli – Intuitivi in modo alternante

Da nata sotto il segno dei Gemelli sei una persona prettamente duale, che alterna un modo di essere altamente intuitivo ad uno più razionale e concreto. Per questo motivo, definirti può risultare parecchio difficile. Si può dire che quando sei aperta alle emozioni e fiduciosa nei confronti della vita e del tuo modo di essere, sai davvero cogliere aspetti che agli altri sfuggirebbero di sicuro. Un aspetto che ti rende intuitiva ma che spesso viene ridimensionato dai tuoi periodi no, ovvero quelli in cui tendi a sentirti a disagio sia nel vestire i tuoi stessi panni che nel rapportarti a ciò che hai intorno. Visto che, per fortuna, di solito sei più spesso positiva che negativa, si può dire che sei una persona intuitiva anche se in modo alternante.

Fonte: Istock



Cancro – Abbastanza intuitiva

Il tuo segno zodiacale ti porta a subire le influenze della luna e questo fa di te una persona sicuramente intuitiva. Questa dote, però, tende a non essere sempre presente perché a volte sei così presi da te stessa e così ancorata alle tue idee da non riuscire a vedere altro né, ovviamente, a sentirlo. Quando riesci a trovare un tuo equilibrio, però, sai davvero cogliere cose così poco visibili da sorprendere chi ti sta accanto. Una dote vera e propria che è davvero un peccato sprecare per via di un carattere opposto a ciò che serve per cogliere, riconoscere e capire le proprie intuizioni. Se si tratta di un aspetto che ti piacerebbe coltivare, devi quindi imparare a cambiare un po’ e a rivolgere la tua attenzione più verso il mondo esterno che a ciò che ti circonda.

Fonte: Istock

Leone – Non intuitiva

Sebbene per certi versi si potrebbe dire di te che hai intuito nel lavoro, la realtà è che sei più che altro una persona che si conosce così bene da sapere sempre quando azzardare una mossa e cosa aspettarsi di rimando. Se si parla di intuizione in senso lato non sei esattamente tra i segni zodiacali più portati. Il tuo mondo, dopotutto, è fatto di tante cose diverse che ti lasciano ben poco tempo da dedicare a riflessioni o sensazioni da cogliere e comprendere. Per questo motivo e nonostante il tuo modo di fare riesca ad ingannare molti, non sei una persona che si può definire intuitiva.

Fonte: Istock

Vergine – Per nulla intuitiva

La tua razionalità è una nemica giurata dell’intuizione e questo fa di te una delle persone meno intuitive dello zodiaco. Una notizia che di certo non ti sorprenderà ne riuscirà a sconvolgerti visto che di tuo non credi a queste cose. Sebbene aprirti alle intuizioni potrebbe aiutarti a fare meglio in ambito lavorativo, non sei mentalmente predisposta a simili dinamiche e tendi addirittura a scoraggiare chi si affaccia su questa realtà che per te è del tutto incomprensibile. Di te si può quindi dire che non sei intuitiva ma che non ti curi affatto della cosa perché nella vita preferisci contare solo sulle tue forze e basarti su calcoli che danno sempre risultati certi. Le intuizioni, alla fine fine, ti metterebbero più in crisi che altro, rivelandosi nocive per il tuo modo di essere, pensare ed agire.

