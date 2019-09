Ad ogni segno zodiacale corrisponde un colore porta fortuna. Scopri qual’è il tuo

Sapevi che il tuo colore preferito potrebbe dire molto sulla tua personalità? Che sia blu, rosso, giallo o verde, il nostro colore preferito ha una forte correlazione con la nostra visione del mondo. Secondo l’astrologia, ogni segno zodiacale dovrebbe privilegiare un colore per avere fortuna. Scopri di più nel nostro punto astro.

Quando il malessere lo colpì, Pablo Picasso dipinse di blu. Durante il suo “periodo rosa”, il pittore spagnolo era invaso da sentimenti felici. Nell’arte come nella vita, i colori sono gli specchi dei nostri umori. Secondo le configurazioni celesti, ogni segno dello zodiaco ha un colore feticcio corrispondente alla sua personalità.

Ecco il colore che porta fortuna a ogni segno zodiacale

Ariete

Indossi il rosso meravigliosamente! E per una buona ragione, questo colore caldo mette in risalto la tua vitalità, la tua passione e il tuo entusiasmo per qualsiasi evento. Il rosso sublima il tuo temperamento di fuoco. Carmine, luminoso, viola, quante sfumature puoi indossare in modo che la fortuna sia dalla tua parte.

Toro

Sei sotto la guida di Venere molto femminile. Questo pianeta è solitamente rappresentato dal colore malva. Questo tono armonioso facilita la comunicazione e bilancia le energie.

Gemelli

Il giallo è il colore della vitalità e della sensualità. Questa tonalità rappresenta luce e potenza. Il giallo è anche sinonimo di dualità poiché è associato sia all’odio che al piacere. Indossare questo colore esalta i nativi di questo segno, paradossali a volontà.

Cancro

La serenità dei nativi di questo segno d’acqua si unisce alla freddezza del grigio. Questo colore rappresenta indipendenza, armonia e sensibilità. Sublima il temperamento del Cancro, una rara intelligenza emotiva.

Leone

Appassionati, i nativi di questo segno devono indossare colori caldi, fedeli alla loro personalità. L’arancione è un colore particolarmente adatto alla passione dei felini dello zodiaco. Questa tonalità è associata al loro temperamento e al fuoco.

Vergine

Impressi con serenità e calma, i nativi di questo segno sono vere forze tranquille. Il loro colore ideale? Un bianco brillante e puro. Questa tonalità sublima la ricchezza della loro vita spirituale.

Bilancia

Armonici e pacifici, i nativi di questo segno sono dotati per risolvere situazioni delicate. Il loro colore preferito è il rosa, che corrisponde a morbidezza e tenerezza. Per scorrere giorni felici, la Bilancia dovrebbe concentrarsi su questo colore nella scelta dei loro vestiti.

Scorpione

I nativi di questo segno brillano con la loro sicurezza e determinazione. Il loro colore preferito? Il marrone. Sinonimo di comfort e stabilità, questa tonalità offre loro il calore di cui hanno bisogno quotidianamente.

Sagittario

Spiritosi ed entusiasti, i nativi di questo segno sono sublimati dal colore lilla. Questo colore dà loro l’ispirazione di cui hanno bisogno per reinventarsi costantemente.

Capricorno

I nativi di questo segno sono desiderosi di evolversi e imparare ogni giorno. Ecco perché il verde è fedele al loro temperamento. Questo colore porta loro l’armonia necessaria per il loro apprendimento.

Acquario

Misteriosi e profondi, i nativi di questo segno sono in costante introspezione. Il blu sublima il loro temperamento cerebrale e creativo. Questo colore potrebbe fornire l’ispirazione di cui l’Acquario ha bisogno su base giornaliera.

Pesci

L’universo dei nativi di questo segno è ricco e complesso. Il viola è un colore perfettamente adatto a rappresentare l’intensità dei sentimenti dei Pesci.

