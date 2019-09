Secondo l’astrologia, ogni segno ha dei requisiti specifici per quanto riguarda una relazione d’amore. Scopri quelli del tuo partner a partire dal suo segno zodiacale

Le nostre aspettative spesso influenzano la scelta del nostro partner. Queste possono essere legate alle qualità della persona amata o semplicemente a ciò che ci si aspetta da una relazione. E se ci affidassimo alle stelle per capire meglio cosa si aspetta la nostra cara metà? Vi diciamo di più nel nostro punto astro.

Cosa si aspetta il tuo uomo da una relazione secondo il suo segno zodiacale

Le nostre relazioni spesso rispondono alla necessità di colmare le nostre lacune. Scegliendo il nostro partner, cerchiamo di riparare il nostro passato e le sue ferite. Secondo le configurazioni astrologiche, ogni segno ha aspettative particolari riguardo a una relazione.

Ariete

Innamorati, i nativi di questo segno non mancano di galanteria. Questi amanti sono consapevoli della necessità di libertà ed emancipazione delle donne. Useranno la loro energia e risorse per prendersi cura dei loro cuori in ogni circostanza. Per prosperare nella loro relazione, dovranno sentirsi rassicurati.

Toro

Per essere realizzato nell’amore, il Toro avrà bisogno di una madre adottiva. Se sei un vero cordone blu, conquisterai immediatamente il nativo di questo segno. Questi uomini si aspetteranno anche lealtà infallibile.

Gemelli

I nativi di questo segno possono adattarsi a tutti i tipi di relazioni a condizione che il loro partner rispetti il ​​loro insaziabile bisogno di libertà. Per conquistare i Gemelli, è essenziale imparare a domare il loro lato distante e impassibile.

Cancro

I nativi di questo segno devono sentire che il loro partner è coinvolto nella costruzione di una relazione forte e duratura. Il cancro non può far fronte agli scherzi d’umore o ad un amore fluttuante. La loro tendenza a proiettare costantemente può dissuadere alcuni dei loro partner.

Leone

Per sentirsi realizzato in una relazione, il Leone dovrà sentirsi ammirato. I loro partner dovranno costantemente ascoltare le loro ferite narcisistiche. I nativi di questo segno trarrebbero beneficio da una maggiore fiducia.

Vergine

I nativi di questo segno evitano relazioni melodrammatiche. Cercheranno un partner equilibrato che porti loro armonia ogni giorno. Per convincerli a prendere un impegno, sarà necessario dimostrare lealtà a qualsiasi prova.