Test della personalità: dimmi come ti siedi e ti dirò chi sei!

Come ti siedi di solito? La risposta a questa semplice domanda ti aiuterà ad analizzare alcuni tratti del tuo carattere

L’insieme dei nostri gesti, che sembrano a prima vista innocui, può effettivamente definire la base della nostra personalità.

Molte nostre azioni inconscie possono rivelare cose sulla nostra personalità. Come Freud ha suggerito ai suoi tempi, i nostri pensieri, le nostre azioni o i nostri sogni possono rivelare ciò che sta accadendo dentro di noi.

Gran parte dei nostri risultati vanno oltre il nostro livello di coscienza. Questa osservazione ricorda l’importanza di comprendere ogni azione per definire alcuni dei nostri meccanismi psichici.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Test & Personalità CLICCA QUI

Come ti siedi abitualmente?

Scopri cosa rivela il modo in cui ti sedi:

Prima posizione: con le gambe incrociate

Sei di mentalità aperta e sempre pronto a vivere nuove avventure. Inoltre, le tue esperienze ti hanno insegnato a controllare le tue emozioni. Saggio, sai come pensare prima di prendere una decisione.

Seconda posizione: postura perfettamente diritta

Hai una profonda fiducia in te stesso. In effetti, conosci i tuoi punti di forza e le tue debolezze il che ti permette di essere in costante evoluzione. Sei sincero e ti piace diffondere onde positive intorno a te per portare felicità a coloro che ti sono cari.

Terza posizione: inclinata all’indietro

Stai attento e hai paura del fallimento. Quindi, sei costantemente in guardia e non ti fidi di nessuno. La tua mente analitica e la tua logica implacabile ti consentono di trarre conclusioni plausibili e di esprimere giudizi oggettivi. Con i tuoi cari, sei empatico e premuroso. Cerchi di dare loro supporto e amore incondizionato.

Quarta posizione: con le caviglie incrociate



Hai un fascino irresistibile ma non te ne accorgi. Sei naturalmente socievole e piacevole da vivere. I tuoi cari apprezzano la tua compagnia e si prendono cura di te. Lontano da te l’idea di influenzare gli altri, sei comunque fonte d’ispirazione per molti membri del tuo entourage.

Quinta posizione: con le mani su un bracciolo

Sei estremamente sensibile. Il tuo trabocco di emozioni ti costringe a ritirarti su te stesso e a creare un guscio rigido. Hai profondamente bisogno dell’affetto degli altri per essere rassicurato e sentire che sei all’altezza.

Sesta posizione: con le braccia incrociate



Sei coraggioso e ambizioso. In effetti, sai come fissare obiettivi raggiungibili e stabilire modi concreti per raggiungerli. Desideri una vita stabile e abbondanza materiale. Inoltre, sei una persona affidabile e seria che ispira fiducia e onestà.

Settima posizione: con le ginocchia piegate lateralmente

Sei gentile e hai un immenso potenziale di seduzione. Sai come avanzare e mostrare una personalità misteriosa. Quando parli, la gente vede che non riveli tutto e che ci vuole tempo per scoprire davvero te stesso.

Ottava posizione: con le mani giunte sopra le gambe

Sei molto timido e riservato. Sfortunatamente, questo ti impedisce di realizzare i tuoi sogni e raggiungere il tuo pieno potenziale. Tendi ad isolarti nella società ed evitare di parlare in presenza di estranei. Tuttavia, sei una persona veramente compassionevole e generosa.

Nona posizione: sulle ginocchia

Pensi rapidamente e trovi le risposte a tutte le tue domande in pochissimo tempo. Al lavoro, hai un senso di leadership. In effetti, ti piace prendere l’iniziativa e dire agli altri la direzione da seguire.

Decima posizione: con le gambe estese e incrociate

Hai completa fiducia in te stesso. Fai di tutto per coinvolgere gli altri con il tuo spirito ribelle e il tuo senso dell’umorismo. Inoltre, ti piace essere guardato e lodato.

Undicesima posizione: a gambe incrociate e in movimento

Sei esigente e organizzato in quello che fai. Tuttavia, sei soggetto a stress e ansia. Anzi, anticipi il futuro in modo pessimistico e riesci a vedere la sventura dove non ce n’è.

Dodicesima posizione: con le mani giunte sopra le ginocchia

Hai attraversato momenti difficili ma hai imparato dai tuoi errori. Anzi, oggi sei una persona umile e generosa, che si compiace davvero di dare consigli agli altri. Ti piace motivare e incoraggiare gli altri a superare le loro paure e tenere la testa fuori dall’acqua in ogni circostanza.

Tredicesima posizione: con le mani tra le ginocchia

Sei calmo e ti fidi dell’universo di prodigare tutto ciò a cui aspiri. Stai attento e condividi la tua tranquillità con chi ti circonda. Inoltre, sei caloroso e sempre aperto alla discussione. Altri apprezzano le onde che rilasci.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI