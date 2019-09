Meteo martedì 3 settembre: ancora instabilità prevista al centro-sud

Nella giornata di martedì atteso un meteo variabile con piogge sulle regioni del centro sud. Da mercoledì previsti miglioramenti al nord e al centro.

Se i primissimi giorni di settembre si sono attestati all’insegna dell’instabilità, le prossime ore potrebbero regalarci degli ultimi scampoli di clima estivo specialmente nelle zone del centro-nord. Messe da parte per un po’ le precipitazioni che hanno disturbato il lunedì di buona parte della Penisola, domani le correnti fresche e instabili colpiranno perlopiù le regioni adriatiche e il sud dove non mancheranno piogge e temporali con conseguente calo delle temperature.

Secondo le più recenti previsioni durante la settimana si alterneranno sole e nuvolosità focalizzata soprattutto al meridione. Nelle regioni del settentrione e del centro invece il clima risulterà più secco almeno fino al prossimo fine settimana. La colonnina di mercurio sarà in discesa.

Le previsioni del 3 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con della nuvolosità a tratti, in particolare sulla Pianura Padana con piogge a carattere locale sull’Emilia Romagna. Più asciutto sugli altri settori con forti schiarite sulle Alpi. Nelle ore pomeridiane prevista stabilità su tutte le aree con cieli limpidi o poco nuvolosi. Alla sera ancora condizioni di asciutto un po’ ovunque con cieli tersi o con poche nubi.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali attesa complessiva instabilità con temporali e piogge lungo l’Adriatico. Altrove tempo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane di nuov acquazzoni o temporali sull’Abruzzo e il Lazio. Miglioramenti altrove con cieli limpidi o poco nuvolosi. Alla sera ancora un po’ d’acqua sull’Abruzzo. Sulle altre aree nuvole sparse e schiarite.Sulla Toscana stabilità con schiarite ampie e qualche nuvola specialmente nelle ore pomeridiane. Alla sera sereno o poco nuvoloso.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole piogge in mattinata sul Molise, la Puglia e la Sicilia settentrionale. Altrove variabile. Schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali ancora di natura intensa. Secco su Sicilia e Sardegna. Alla sera ombrelli aperti sulla Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia settentrionale. Sulla Calabria nuvole diffuse al mattino, mentre al pomeriggio arriveranno con i temporali in particolare sui settori settentrionali. Acqua anche tra la sera e la notte.

Le temperature minime saranno in calo. Le massime invece, in discesa al centro-nord e in aumento al sud.

