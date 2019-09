Come scegliere il corso di preparazione al parto – VIDEO

Gravidanza: come scegliere il corso di preparazione al parto.Tutte le informazioni che ti serviranno per arrivare pronta al grande incontro della tua vita – VIDEO

Sei in dolce attesa e non sai come scegliere il corso di preparazione al parto? Non temere, ti suggeriamo noi la scelta migliore in base ai tuoi impegni e alle tue esigenze

Il corso è utile, strutturato sulle necessità dei primi momenti con il bebè. Come, la futura mamma deve comportarsi con il suo bimbo e come aiutarlo nelle sue prime necessità. Scopri tutte le altre informazioni nel video in alto

