Che cosa vedere questa sera in tv? Decidiamolo insieme consultando il palinsesto televisivo, elenco dei programmi che i canali in chiaro proporranno per la prima serata di oggi.

Pronta per una nuova serata in compagnia di divano e tv? Il weekend sta per iniziare ma noi ci concediamo un attimo di relax extra per ricaricare le batterie e goderci poi al top questo sabato e domenica.

Quale programma seguiremo però?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Fedez, età, carriera e vita privata

Per decidere arriva in vostro soccorso CheDonna.it con il consueto palinsesto televisivo.

Di seguito troverete infatti l’elenco di tutti i programmi che il principali canali in chiaro si accingono a proporvi per la prima serata di oggi. Studiateli attentamente e scegliete poi ciò che più sentirete nelle vostre corde.

Buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 30 agosto

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 23 – Tutta la vita (Fiction)

Il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini, con il volto di Nino Frassica, tornano per altre indagini affiancati da vecchi e nuovi amici, tra cui: Carlo Conti, nei panni di se stesso, un capitano donna (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Rai Due – In punta di piedi con la morte (Film)

Un lavoro estivo presso una villa fuori città diventa per la baby sitter Kate una vera e propri avventura tra l’horror e il noir. Qui dovrà badare a due bambini, orfani di madre, e il cui padre è sempre in viaggio per lavoro. Non immagina però di dover difendere la piccola Rose dal violento e impunito Jack, la cui cattiveria aveva intimorito anche la mamma, Elizabeth, che temeva per la sua vita.

Rai Tre – Miami Beach (Film)

Un uomo e una donna in viaggio con i rispettivi figli e apparentemente incompatibili tra loro. Un padre che rincorre la figlia volata in Florida per un concerto e incontra un giovane che diventerà come un secondo figlio. Storie che si intrecciano con un unico comune denominatore: Miami.