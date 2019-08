Scopri quali sono i segni zodiacali più ambiziosi tra tutti e quali invece quelli che non lo sono affatto.

Fonte: Istock

Essere ambiziosi è una particolarità che appartiene a diverse persone e si esprime in svariati modi. C’è chi dell’ambizione fa una ragione di vita, chi la persegue solo per ciò che concerne il lavoro o progetti personali e chi è invece ambizioso di natura e quindi desideroso di vivere il meglio sotto ogni aspetto che la vita è in grado di offrirgli.

L’essere o meno ambiziosi è quindi legato a tantissimi aspetti a volte difficili da decifrare ma che il più delle volte dipendono anche dal carattere dei soggetti coinvolti e, inutile dirlo, dall’influenza che le stelle esercitano su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco più forti e quali sono le caratteristiche del segno zodiacale della Vergine, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco estremamente ambiziosi e quali sono quelli che, invece, vivono bene anche senza grandi propositi per il futuro.

POTREBBE INTERESSATI ANCHE -> I segni zodiacali che potrebbero vivere viaggiando

Oroscopo: I segni dello zodiaco più ambiziosi e quelli che non lo sono affatto

Fonte: Istock

Ariete – Ambiziosi ma solo se non c’è da impegnarsi troppo

I nati sotto il segno della Vergine sono persone che amano pensare in grande e che per la propria vita hanno in serbo grandi progetti. Ciò fa di loro persone estremamente ambiziose e competitive, sempre pronte a scendere in campo per far valere i propri diritti e a lottare per le cose a cui tengono. Di loro c’è da dire però che hanno anche un’altra prerogativa che è quella della pigrizia. Un ingrediente che tende a smorzare parecchio la loro ambizione, portandoli a perseguirla solo qualora non ci siano troppi sforzi da fare. Per assurdo, quindi, sebbene lo spirito di competizione non gli manchi, così come la voglia di essere sempre i primi in tutto, si può dire di loro che sono persone ambiziose solo per certe cose ed esclusivamente se ritengono che ne valga davvero la pena.

Fonte: Istock



Toro – Ambiziosi solo per poche cose

I nativi del Toro sono persone tranquille ed estremamente posate, con una visione del mondo e del proprio futuro ben delineata che tende a restare immutata anche con il cambiare del tempo. Ambiziosi quando si tratta di aspetti che possono portare delle migliorie nel quotidiano sono anche estremamente pigri e volti principalmente a godersi la vita, evitando inutili lotte che li porterebbero a stancarsi. Detto ciò, quando la loro ambizione si sposa con il progetto di una vita migliore, sono pronti a cambiare atteggiamento, mettendo da parte ogni bisogno di relax per impegnarsi a fondo in qualsiasi progetto. Di solito, la voglia di fare che in questi casi non gli manca, li porta a mettere tutte le loro energie in ciò che fanno, portando così a risultati ottimi e per chi li conosce al limite del miracolo. La verità è che la loro voglia di vivere bene è così grande da spingerli persino a concentrare ogni energia nel lottare per raggiungerla se sanno che alla fine il premio sarà in grado di dargli le soddisfazioni tanto desiderate. Un aspetto che gli altri faticano non poco a comprendere ma che fa di loro persone tenaci e in grado di ottenere le cose che davvero desiderano.

Fonte: Istock

Gemelli – Non così ambiziosi

I nati sotto il segno dei Gemelli non sono esattamente persone ambiziose e ciò dipende in particolare dal fatto che le loro idee sono in costante divenire e tendono a cambiare così velocemente da non avere il tempo matematico di impegnarsi in qualcosa per seguire eventuali ambizioni che, sulla carta, sono spesso presenti ma destinate a cambiare. Si può quindi dire che la loro sia una sorta di ambizione teorica che li porta a cambiare idea rapidamente e a trasformare persino i progetti più importanti in base alle emozioni e alle idee del momento. Un modus operandi che genera spesso confusione specie quando si professano più che decisi su qualcosa che nel giro di poco tende a cadere nel dimenticatoio. Il loro dualismo, però, rende quasi normale questo modo di vedere la vita e ciò che li circonda tanto da passare in secondo piano sia ai loro occhi che a quelli di chi li circonda.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock



Leone – Estremamente ambiziosi

I nati sotto il segno del Leone sono tra i segni più ambiziosi dello zodiaco. Per loro vivere una gran vita è ciò che più conta e per farlo sono sempre con la mente in movimento, pronti a fare nuovi progetti da seguire con impegno ed estrema cura. Avere il meglio di ogni cosa e primeggiare sugli altri sono aspetti della vita che per loro contano più di ogni altra cosa e per questo motivo sono sempre pronti a dare il massimo, a costo di diventare persino un po’ sleali se si trovano qualcuno che reputano pericoloso sul loro cammino. È quindi sempre meglio guardarsi bene dai nativi di questo segno perché spinti dall’ambizione sono pronti a fare qualsiasi cosa, certi che, comunque vada, ne sarà valsa la pena.

Fonte: Istock

Vergine – Ambiziosi ma non troppo

I nativi della Vergine sono persone parecchio ambiziose. Tuttavia questa particolarità tende a scemare con il tempo, specie in presenza di ostacoli che uno dopo l’altro possono arrivare a sovrastarli portandoli a desiderare una vita tranquilla pur di non doversi sentire costantemente in lotta per qualcosa. Sebbene rientrino tra i segni più ambiziosi dello zodiaco si può quindi dire che la loro è un’ambizione che tende a mutare nel tempo e che può andare avanti solo se sorretta da tanta fortuna e dai giusti appoggi. In mancanza di questi elementi, si troveranno più facilmente ad arrendersi ad ideali meno grandiosi, anche a costo di sentirsi frustrati e di accettare questa sensazione poco piacevole ma meno tediosa di quella che vivono nel non raggiungere in fretta gli obiettivi che si sono prefissi.

Clicca su successivo

Fonte: Istock

Bilancia – Poco ambiziosi ma in modo deciso

I nati sotto il segno della Bilancia non nutrono grandissime ambizioni nella loro vita. Amanti delle cose belle e delle sensazioni piacevoli che la vita può dar loro sono più concentrati a perseguire l’importanza dei singoli attimi piuttosto che traguardi difficili da raggiungere. Sebbene il loro sia un modo di vedere la vita di difficile comprensione, infatti, c’è da dire che il carattere e la decisione che mettono nelle poche cose per le quali scelgono di sognare sono tali da portarli ad ottenere quasi sempre ciò che desiderano. Quando ciò non avviene, invece, sanno sempre come cambiare prospettiva in modo da riuscire a raggiungere comunque una situazione per loro piacevole e nella quale riescono a vivere al meglio e con la giusta dose di soddisfazioni.

Fonte: Istock



Scorpione – Ambiziosi per natura

I nativi dello Scorpione sono ambiziosi per natura e questo li porta a sognare sempre in grande. Per loro ogni cosa può essere raggiunta in modi diversi e quando possono cercano di metterci il massimo dell’impegno, al fine di ottenere i massimi risultati nel miglior tempo possibile. Detto ciò, e pur considerando che come altri segni dello zodiaco, il loro desiderio sia quello di ottenere quanto desiderano con meno sforzi possibili, quando hanno davanti a se un progetto che ritengono davvero importante, diventano dei veri lottatori, pronti a tutto pur di raggiungerlo. In questi casi la tenacia, la forza di volontà e la resilienza che sanno mettere in campo diventano elementi in grado di renderli dei veri vincitori, pronti a tutto pur di raggiungere la meta che, presto o tardi, riescono sempre a raggiungere, mostrando come la loro ambizione non sia destinata a restare qualcosa di teorico.

Fonte: Istock

Sagittario – Meno ambiziosi di come si mostrano

I nati sotto il segno del Sagittario vivono di ambizioni che, almeno in teoria, sono tante e anche ben articolate. Della loro vita hanno infatti idee ben precise e basate su sogni e progetti che a volte sono così precisi da avere persino delle scadenze. Ciò nonostante, si trovano troppo spesso a dover cambiare percorso e prospettive per via di situazioni diverse al centro delle quali finiscono con il trovarsi. Non ultima è la mancanza reale di voglia di perseguire tutti gli sforzi necessari a raggiungere ciò che desiderano, cosa che di base rappresenta il loro più grande ostacolo nonché quello che si ostinano fin troppo spesso di non vedere. Per fortuna hanno sempre almeno un piano b a portata di mano che li aiuta ad accettare eventuali ridimensionamenti, portandoli a sentirsi comunque appagati anche a fronte di qualche rinuncia che ai loro occhi apparirà come inevitabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questi segni zodiacali hanno più di una personalità

Fonte: IStock

Capricorno – Ambiziosi soprattutto sul lavoro

I nativi del Capricorno sanno essere persone estremamente ambiziose specie quando si tratta di lavoro. In questo campo cercano sempre di impiegare il massimo delle proprie forze, rivelandosi così anche capaci di ottenere determinati risultati a volte persino difficili per chiunque altro. Ciò nonostante, al di fuori dell’ambito lavorativo sembrano perdere ogni forma di ambizione, prendendo le cose per come arrivano ed evitando così di impiegare le proprie energie in qualcosa di costruttivo. Se da un lato ciò li porta a perdere delle possibilità per migliorare la propria esistenza anche da punti di vista diversi, dall’altro gli consente di concentrarsi al meglio su uno degli aspetti per loro più importanti. Per questo motivo, si rivelano persone ambiziose, seppur a modo loro, ed in grado di ottenere ciò che vogliono senza quasi sentire la fatica.

Fonte: Istock

Acquario – Non molto ambiziosi

I nati sotto il segno dell’Acquario sono decisamente poco ambiziosi poiché concentrati per lo più su una forma di benessere che ha poco a che vedere con la riuscita negli affari o in altri settori della vita. Per loro ciò che conta maggiormente è vivere in piena serenità, godendo della libertà e degli spazi che amano concedersi ogni giorno e che nulla hanno a che vedere con il raggiungimento di determinati risultati o con l’approvazione altrui. Di loro si può quindi dire che sono tra i segni meno ambiziosi tra tutti ma che che anche grazie a questo modo di essere riescono ad essere sempre fedeli a se stessi, facendo solo ciò che amano fare e seguendo esclusivamente i propri desideri. Unica vera ambizione per la quale sono disposti a spendere energie.

Fonte: Istock

Pesci – Abbastanza ambiziosi

I nativi dei Pesci conoscono bene l’ambizione e sanno come muoversi per raggiungere gli scopi che si sono prefissi. Sempre a cavallo tra una realtà fatta di sogni e di speranze ed una più simile a quella percepita dal resto del mondo, quando hanno un particolare desiderio, tendono a seguirlo impiegando sforzi ed energie e questo perché ben consapevoli di come a volte sia indispensabile lottare per raggiungere i propri obiettivi. Detto ciò, sanno sempre dove porre i propri limiti e come muoversi per seguire le proprie ambizioni senza rinunciare agli aspetti più semplici e preziosi della loro vita. Un modo di fare che li caratterizza, rendendoli diversi da chiunque altro e consentendogli così raggiungere le proprie ambizioni in modo forse meno convenzionale ma non per questo meno riuscito di altri.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> I segni zodiacali che si stressano facilmente

Leggi anche -> Quanto sei incorruttibile in base al tuo segno zodiacale

Leggi anche -> Astrologia: che tipo di amica sei? Scoprilo in base al tuo segno zodiacale