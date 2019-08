Scopri quali sono i segni zodiacali che credono ancora nelle favole.

Fonte: Istock

Si pensa spesso erroneamente che credere nelle favole sia qualcosa che appartiene solo ai bambini. Sono invece tante le persone che ogni giorno scelgono di vivere secondo questo modo di essere, un po’ per rendere più bella la propria vita, e un po’ perché di base non hanno mai veramente smesso di sognare ad occhi aperti e di vedere il mondo con gli occhi di un bambino. Sempre erroneamente si crede che chi viva con questo particolare filtro sia una persona poco posata o priva della così detta testa sulle spalle. Il più delle volte, invece, è proprio questa capacità di sognare che se ben dosata può dare forza e coraggio, aiutando a vedere anche le cose più scomode e questo perché dentro di se si è consapevoli di avere un rifugio nel quale tornare quando si sente il bisogno di stare lontani, almeno per un po’, dalle cose che non piacciono. Come è facile immaginare, anche la capacità di credere ancora nel bello e nei sogni può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza e per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni più forti dello zodiaco e quali sono le caratteristiche del segno zodiacale della Vergine, scopriremo quali sono i segni zodiacali che credono ancora nelle favole. Per avere un’idea più precisa, è consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente spesso molto legato a questo aspetto della vita.

Oroscopo: scopri quali sono i segni zodiacali che credono ancora nelle favole

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che non credono per niente nelle favole

I nati sotto il segno dell’Ariete non credono nelle favole e sebbene ogni tanto gli piaccia lasciarsi andare a qualche fantasia, per la maggior parte del tempo sono concreti e razionali come pochi altri segni. Disillusi dalla vita, sanno che ogni fantasia è legata ad un mondo illusorio nel quale è possibile rifugiarsi ma che mai e poi mai rappresenterà la loro realtà. Per questo motivo, nonostante le apparenze che alle volte, specie per chi non li conosce, tendono ad ingannare, di loro si può dire che sono tra i segni dello zodiaco che non credono affatto nelle favole e che pur amandole preferiscono basare la propria vita su fatti concreti.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che ogni tanto…

I nativi del Toro sono persone dall’indole romantica e questo fa di loro dei sognatori sempre vicini, seppur a loro modo, al mondo delle favole. D’altro canto sono anche persone con la testa sulle spalle, al punto da essere sempre più che consapevoli di come ad ogni azione corrisponda una reazione, tanto da fare di questa massima una sorta di stile di vita. Detto ciò, ci tratta di persone sempre pronte a lasciarsi andare ai sogni, specie se al loro fianco hanno qualcuno in grado di motivarli in tal senso. Tra sogni e concretezza hanno un equilibrio tutto loro, a volte difficile da capire per chi gli sta accanto ma nel quale sanno gestirsi in modo da alleviare lo stress nei momenti più difficili senza tuttavia perdere la capacità di rallegrarsi con un mondo sempre più in disuso e dal quale sanno entrare ed uscire senza troppi problemi.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che le favole vorrebbero viverle

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, come spesso avviene, è difficile vivere situazioni fisse perché la loro indole li spingerà sempre a variare. Quando si parla di sogni o realtà, sono quindi sempre a metà strada e divisi tra ciò che vorrebbero e ciò che ritengono sia possibile ottenere. Per loro la vita è spesso troppo dura e il mondo delle favole, più che qualcosa da sognare o nel quale credere rappresenta una sorta di mito da trasportare nella loro realtà. Qualcosa per cui alle volte sono persino disposti a battersi ma che in altre occasioni finisce con il metterli in crisi, portandoli a desiderare una vita diversa da quella che hanno. Per fortuna, si tratta di persone che cambiano di continuo e che ogni tanto riescono ad incanalare le proprie energie in qualcosa di positivo, tanto da riuscire persino a migliorare la vita di tutti i giorni proprio in base a quei sogni che per la maggior parte degli altri sono destinati a restare tali. Si tratta quindi di un segno dello zodiaco tra i più imprevedibili e che si può considerare costantemente a cavallo tra due mondi lontani ma che loro riescono in qualche modo a mettere insieme, seppur solo di tanto in tanto.

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che sognano le favole

I nativi del Cancro sono spesso divisi su argomenti di questo tipo. Sognatori da un lato, dall’altro hanno una tale paura di scottarsi da essere spesso frenati anche nei confronti di quelle piccole fantasie che invece potrebbero cullare e rendere più vicine alla realtà. Tra i nativi del segno ci saranno quindi persone sempre diverse in tal senso, alcune pronte a sognare e a credere ancora un po’ nelle favole ed altre che pur sognando, preferiscono tenere ben distanti il mondo delle favole da quello della realtà. Un modo di essere che a volte può creare una certa tensione specie quando si rendono conto di non riuscire ad arrivare a ciò che sognano e desiderano. Ciò nonostante, resta in loro una spiccata capacità di sognare che, seppur ogni tanto, li porta a dimenticarsi di freni e ragione, facendogli credere che qualcosa di diverso e fantasioso possa davvero capitare, persino a loro.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che le favole preferiscono crearsele

I nati sotto il segno del Leone sono troppo razionali per credere nel mondo delle favole. Se si tratta di cose belle, loro preferiscono lottare con tutte le proprie forze in modo da portare tutto ciò che c’è di buono nelle loro vite. Questo fa si che pur non essendo persone in grado di credere ancora nelle favole, riescano a rendere la loro vita molto simile ad un sogno, specie agli occhi di chi, non consapevole dei retroscena, tende a basarsi solo su ciò che mostrano al mondo. Non va infatti dimenticato che i nativi del segno sono persone egocentriche, che amano più di ogni altra cosa mostrarsi sempre al meglio e che per questo motivo tenderanno sempre a mettere in luce solo gli aspetti positivi della loro vita, lasciando da parte quelli negativi o più difficili. Dopotutto, per loro, ciò che conta davvero è sempre e solo il risultato finale.

Fonte: Istock



Vergine – Quelli che non credono per niente alle favole

I nativi della Vergine sono probabilmente uno dei segni che meno di tutti crede alle favole. Razionali come pochi altri, non amano perdere tempo in fantasie che sanno già di non poter trasformare in realtà e questo crea la base per una personalità per la quale sognare o credere alle favole è decisamente difficile. Per loro, ciò che conta davvero è vivere una vita fatta di punti fermi e sicuri ai quali aggrapparsi quando sentono che le cose non stanno andando esattamente come vorrebbero. Ciò fa di loro persone che non solo non credono alle favole ma che spesso e volentieri cercano di svegliare dai loro sogni anche chi li circonda. Un modo di fare spesso visto in modo negativo, anche per i modi scelti che sono spesso intrisi di una certa negatività, mal percepita dagli altri ma per loro indispensabile per restare sempre con i piedi ben piantati per terra.

Fonte: Istock

Bilancia – Quelli che ogni tanto amano ancora crederci

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone posate ed estremamente razionali. Ai loro occhi ogni cosa è sempre percepita per quello che è, senza pessimismo o fantasie attue a renderla migliore. Ciò deriva dalla loro capacità di accettare le cose per come stanno e da una consapevolezza di fondo verso se stessi e la capacità innata di risolvere i problemi. Detto ciò, seppur solo ogni tanto, non disdegnano la possibilità di affidarsi ai sogni e di lasciarsi cullare da essi. Qualcosa che fanno sempre con piacere e che li porta a credere un po’ nelle favole, seppur solo a quelle da loro decise e che ritengono possano avere qualche riscontro nella loro realtà. Un modo da fare che si mette in atto solo in determinate situazioni, difficili da prevedere ma che chi li conosce bene può arrivare ad intuire e riconoscere.

Fonte: Istock

Scorpione – Quelli che credono solo ad alcune favole

I nativi dello Scorpione sono persone difficili sia nel modo di pensare che di agire e ciò si riflette anche quando si parla del mondo delle favole. Abili sognatori sono tra i segni zodiacali che quando vogliono sanno sia credere nelle favole che riportarle nella loro realtà. Grazie ad una buona base razionale, sono infatti anche persone in grado di distinguere perfettamente il mondo dei sogni dalla realtà è ciò li porta a scegliere le favole alle quali credere in modo da poter optare per quelle che sentono più affini al loro modo di essere. Si tratta quindi di segni in grado di sognare e di rendere ciò in cui credono così reale da affascinare e coinvolgere gli altri, portandoli a credere almeno un po’ nei loro stessi sogni.

Fonte: Istock

Sagittario – Quelli che non credono molto nelle favole

I nati sotto il segno del Sagittario, pur mostrandosi come persone non convenzionali e per certi versi astratte, sono molto più razionali di ciò che si pensi. Questo li spinge a credere davvero poco alle favole e questo nonostante, di base, si trovino spesso ad invidiare chi invece ne è capace in ogni momento della sua vita. Amanti della libertà e in grado di spaziare con la mente verso luoghi lontani e situazioni tra le più diverse tra loro, hanno una forma di razionalità che li tiene sempre ben ancorati per terra. Sebbene non si possano definire tra i segni più razionali dello zodiaco, rientrano quindi tra quelli più concreti e meno portati per pensieri astratti come sogni ad occhi aperti o, appunto, le favole.

Fonte: IStock

Capricorno – Quelli che non riescono a crederci davvero

I nativi del Capricorno sono spesso divisi tra realtà e fantasia e sebbene da un punto di vista puramente teorico si trovino spesso e volentieri a fantasticare su ciò che gli piacerebbe vivere, a causa di una razionalità di fondo e di una forma di pigrizia che impedisce loro di lottare per trasformare i sogni in realtà, si trovano fin troppo spesso a rinunciare alle favole per seguire percorsi più concreti e in grado di dargli un maggior margine di sicurezza. Per questo motivo risultano tra i segni zodiacali che in una scala ipotetica si trovano a metà strada e che solo raramente riescono a credere a qualche favola, salvo svegliarsi relativamente presto dal loro sogno per dar spazio ad una meno allettante ma più concreta realtà.

Fonte: Istock

Acquario – Quelli che credono nelle favole solo per modo di dire

I nati sotto il segno dell’Acquario amano mostrarsi diversi dagli altri e il bisogno di stupire li porta persino a mostrare una propensione verso il mondo delle favole che in realtà non hanno. Pur amando cullarsi di tanto in tanto in qualche sogno sporadico, preferiscono infatti dar vita a immagini reali del mondo che li circonda e ciò dipende un po’ dalla mancanza di fantasia ed un po’ dalla consapevolezza che la realtà alle volte può essere altrettanto confortevole. D’altro canto, a loro non serve poi molto per vivere serenamente ed un po’ di tranquillità unita alle cose che gli piacciono, bastano e avanzano per farli star bene, rendendo quello delle favole un mondo aleatorio che nel loro caso avrebbe comunque uno scarso impatto sul loro vissuto.

Fonte: Istock

Pesci – Quelli che credono assolutamente nelle favole

I nativi dei Pesci sono dei sognatori nati e quando si parla di favole sono probabilmente il segno dello zodiaco più propenso a crederci e a spingere persino gli altri a fare altrettanti. Chiusi in un mondo tutto loro, sanno rendere ogni cosa una fantasia a parte e nel farlo riescono comunque a mantenere uno sguardo sulla realtà che li circonda. Questo fa si che sebbene riescano a credere in favole che per la maggior parte delle persone sono semplicemente assurde, lo fanno sempre in modo personale, traendone la parte più vera e rendendola il più possibile conforme alla loro realtà. Basta infatti conoscerli per capire come le favole non siano poi una cosa così distante dalla realtà, purché le si sappia comprendere e vivere come i nativi del segno sanno fare.

