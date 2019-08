Scopri tre profili di uomini che si comportano male con le donne e causano loro molta delusione

Tutti i segni dello zodiaco possiedono un portafoglio di qualità e difetti, ma alcuni segni sono più tossici di altri, soprattutto da un punto di vista relazionale, nella quale di solito finiscono per creare tensione.

Tra tutti i segni dello zodiaco, tre spiccano in particolare per il tumulto che creano intorno a loro e la complessità di mantenere legami duraturi e salutari con loro.

Se ritieni di avere una relazione in cui sei chiaramente la parte che la esagera, potrebbe essere il momento di fare un passo indietro e analizzare le circostanze che ti mettono in questa situazione. Ricorda che una coppia è composta da due persone che, oltre all’amore, c’è bisogno anche di molto rispetto.

Ognuno ha il diritto di avere una relazione appagante e gratificante: scambi sani anche in caso di conflitto, romanticismo e passione, pazienza e cordialità. Ma resta il fatto che possiamo avere sorprese e alla fine scoprire che una persona può essere tossica e ansiosa.

Scopri i 3 segni astrologici che si comportano male con le donne e cerca di allontanarti il ​​più possibile da loro!

I 3 segni zodiacali più tossici in una relazione

Ariete

Il nativo di Ariete è attaccato alla sua libertà e alle sue abitudini che non cambierà per nulla al mondo, nemmeno per te. Odia anche prendere iniziative e si aspetta che tu pianifichi le date e faccia le prenotazioni da solo. Quest’ultimo pertanto non farà alcuno sforzo, il peggio è che considera la cosa del tutto normale. Per lui, spetta a te gestire questo aspetto della vostra unione, e questo non gli impedirà di criticare a posteriori le tue scelte affermando di essere in grado di fare meglio.

Non sarai una delle sue priorità e ti farà capire a lungo termine, soprattutto facendoti capire che sarebbe in grado di lasciarti in qualsiasi momento. Il nostro consiglio è quello di cercare di investire in una relazione in cui verrai trattato per quello che vali veramente.

Toro

Se mai ostacolerai i piani del Toro o oserai cambiare i programmi che ha già in mente, lo sentirai lamentarsi senza fine! Quando si tratta di cose in cui non gli piace essere contraddetto, si comporta come se ti stesse facendo una sorta di favore e non mancherà di ricordartelo più e più volte, rovinando così tutto ciò che hai pianificato a discapito del tuo piacere.

Questo rende complicati tutti gli aspetti della relazione perché la sua scontrosità è difficile da tollerare nel lungo termine e interferisce persino con decisioni che non la riguardano come le amicizie, le inclinazioni professionali o le riunioni di famiglia! Quindi scappate signore!

Cancro

L’uomo del Cancro è capriccioso e immagina la relazione a modo suo. Ciò significa che ti contatterà quando vuole, non quando hai bisogno della sua presenza. Ti invierà un messaggio di testo al risveglio per sparire tutto il giorno fino a notte fonda senza dare notizie durante questo periodo. Risponderà ai tuoi messaggi, spesso in ritardo e senza mai preoccuparsi di avviare scambi o diversificare.

Ti parlerà solo quando si annoierà o se avrà voglia di condividere con te qualcosa di eccitante. Sappi che saranno sempre i suoi exploit, i suoi desideri, le sue aspirazioni, ad avere la precedenza. Questo dimostra una vera indifferenza per tutto ciò che ti riguarda. Signore, chiaramente meritate di meglio!

