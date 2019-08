Nella giornata di domenica atteso un meteo instabile durante le ore pomeridiane con piogge e temporali. Le temperature saranno stabili o in leggera discesa.

Dimenticato il clima tipicamente estivo e i cieli privi di nuvole di qualche settimana fa, sull’Italia continua ad imperare l’instabilità. Se già questo sabato da nord a sud, ma soprattutto nelle aree interne dello Stivale abbiamo avuto temporali, domani situazione resterà più o meno uguale con piogge e temporali molto diffusi. Meteo più stabile lungo le zone costiere.

Secondo le più recenti previsioni l’inizio della prossima settimana però ci porterà belle notizie. Il brutto tempo vivrà una fase di stallo nonostante al nord, come nell’entroterra del centro-sud, dove continuerà ad esserci il rischio di qualche fenomeno. Da mercoledì di nuovo instabilità.

Le previsioni del 25 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con acquazzoni a carattere locale, in particolare sull’Appennino settentrionale. Asciutto nelle altre aree con spazi di sereno ampi e qualche nuvoletta qua e là. Nelle ore pomeridiane attesa instabilità con possibili acquazzoni e temporali sui rilievi e le Prealpi. Probabili fenomeni pure sull’Emilia Romagna. Variabilità altrove. Alla sera ancora qualche pioggia sull’Emilia Romagna e le Alpi orientali. Altrove secco con cieli tersi o poco nuvolosi.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali in mattinata tempo stabile con poche nuvole presenti sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Nelle ore pomeridiane forte instabilità nelle aree interne con temporali ed acquazzoni. Clima secco sulle coste con nuvole sparse. Alla sera ancora clima stabile su tutti settori, non fosse che per delle piogge sull’Abruzzo.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole clima stabile con cieli sereni con poche nubi ovunque. Nelle ore pomeridiane instabilità sulle aree interne peninsulari e su quelle insulari con temporali di natura anche intensa. Altrove atteso un clima più secco con cieli sereni o poco nuvolosi. Alla sera prevista maggiore stabilità su tutti i settori con spazi di sereno ampi a cui si alterneranno degli acquazzoni residui in Molise.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stazionarie o in discesa

