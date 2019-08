Emma Marrone su Instagram svela il suo volto senza “trucchi”

Emma Marrone su Instagram svela il suo volto pulito, fresco e senza trucco. Il trucco c’è e si vede: la semplicità di un’artista genuina

Emma Morrone (Fonte Instagram)

Emma Marrone, la cantante salentina conosciuta dalla maggioranza della popolazione giovanile per aver vinto l’edizione di “Amici” di Maria De Filippi e, nel 2012 aver vinto anche il Festival della canzone italiana, San Remo con il pezzo “Non è l’inferno”, oggi sui social appare in tutta la sua genuinità da donna di 34 anni.

Una foto postata di recente sul suo profilo Instagram, svela una Emma in tutta la sua naturalezza. Il trucco non c’è, visibilmente appare fresca e limpida, in un primo piano naturale. Merito del fotografo, di un nuovo amore o della sua naturale bellezza?

Emma Marrone e la freschezza in viso

emma marrone senza trucco su instagram

Emma l’abbiamo sempre vista truccata, in video musicali o in interviste varie. Poche volte è comparsa al “naturale”, come è giusto che sia per una star del suo calibro. Ecco perché, forse, è sembrato strano ai suoi followers di Instagram, vedere una sua foto in primo piano che la ritrae in tutta la sua bellezza, senza trucco! Lei ci scherza su e riferendosi alla fotografa dice: “Senza trucco. A sto giro si è superata” . Alcuni follower, tra apprezzamenti vari, girano il coltello nella piaga rispondendo “E l’inganno c’è?”, ma lei, Emma sa come rispondere, anche perché è consapevole che si sta scherzando sull’argomento. Infatti replica dicendo che no, lei non sa dire le bugie, ma è anche vero che alla fine della frase posta anche alcune faccette sorridenti. Insomma, si scherza sui social ma la verità è che lei, come ha scritto anche Karina Cascella in un commento ad Emma “Tu si bella”, e questa volta Karina c’ha proprio ragione!

Ma la freschezza del viso di Emma sarà data anche da un nuovo amore? Perché si sa, l’amore rende più belli, la pelle si liscia, i tratti del viso si distendono e non si ha bisogno di orpelli per apparire al meglio. Io spero che il motivo sia anche questo, insomma, dopo molte delusioni d’amore, una ventata di aria nuova fa sempre bene al corpo e all’anima.

L’amore ti rende naturalmente bella, senza trucco

Foto da facebook.com/emma.marrone

Se l’amore è un trucco, certo nel caso di Emma, questo trucco non è evidente sulla sua pelle. O meglio, la foto che la ritrae in tutta la sua naturale bellezza non ha bisogno di essere “ornata” con trucchi pesanti e gingilli vari. Lei che ha sofferto in passato per amore, un po’ sfortunata sicuro ma sempre dignitosamente donna, è riuscita a rialzarsi sempre. Ora, sembra che la sua forza si rispecchi nella naturalezza della foto, rendendo il viso di Emma bello come il sole e, forse, innamorata di un nuovo amore. L’hanno vista, giorni fa, in compagnia di un modello, Nikolai, presi da conversazioni private e sorrisi. Sarà per questo che Emma risplende nuovamente? O magari, è merito anche della sua carriera che non vede un ombra da quando è iniziata? L’abbiamo vista in compagnia di Tiziano Ferro a Los Angeles, tra selfie amichevoli e serate festose. Tutto fa presagire una possibile collaborazione tra lei e il cantante Ferro.

Insomma, dopo gli ostacoli che Emma ha dovuto affrontare nella sua vita privata, delusioni d’amore, cuori spezzati, flirt inesistenti e, cosa più pesante di tutti, la malattia che ha combattuto per molti anni, un sereno viso, ora, è ciò di cui ha bisogno ed è ciò di cui si merita. Ci vuole coraggio a postare una foto naturale, senza trucco quando sai che sei al centro dell’attenzione delle persone e soggetta a critiche, a volte, senza motivo. Ma lei, Emma Marrone se ne infischia e da brava salentina, va diritta per la sua strada, costi quel che costi!

