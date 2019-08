Secondo lo zodiaco, ci sono 5 segni che emanano un’intensa energia negativa. Scopri chi sono

Conosci la legge di attrazione? Secondo questa teoria, tutto ciò a cui pensiamo finisce si materializza necessariamente nella nostra vita. Pertanto, se emaniamo un’energia di gratitudine, i benefici che l’universo ci dà si moltiplicano. In conformità con i principi di questa legge, i pensieri negativi hanno il potere di impantanarci in una spirale di tristezza e amarezza.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astrologia & Segni zodiacali CLICCA QUI

Conosciamo tutti qualcuno intorno a noi che è estremamente negativo. Pessimista e scontrosa, è una persona che ha la convinzione intima che il destino continui ad accanirsi contro di lei. Sfortunatamente, questo stato d’animo può letteralmente contaminare l’entourage che verrà impantanato in un circolo vizioso.

Secondo le configurazioni astrali, è probabile che questi cinque segni si soffermino costantemente su pensieri negativi:

Gemelli

I nativi di questo segno hanno poca intelligenza emotiva e sono guidati dal loro orgoglio. Non hanno scrupoli nell’utilizzare i peggiori sotterfugi per raggiungere i propri obiettivi. Spinti da un costante desiderio di vendetta, sono spesso gelosi e vendicativi. Arroganti e altezzosi, trattano i loro coetanei con disprezzo e indelicatezza. Il loro comportamento violento è talvolta sintomatico di una profonda mancanza di fiducia in se stessi. Pessimismo e lamentele, invadono l’ambiente circostante con suggestioni tossiche.

Vergine

Sotto le loro arie allegre e laboriose, i nativi di questo segno sono perseguitati dalla negatività. Molto incline alle critiche, non esiteranno a incolpare il loro entourage per il peggio. Il loro costante atteggiamento di vittimizzazione li spingerà a cercare un capro espiatorio, responsabile di tutti i loro fallimenti. Questo desiderio di far sentire in colpa gli altri li porterà a nascondere temporaneamente le loro debolezze. Trarrebbero beneficio dal fare un bilancio per non contaminare i rapporti che hanno impiegato molto tempo per costruire.

Capricorno

I nativi di questo segno tendono inconsciamente ad avvelenare l’ambiente circostante con la loro negatività. Profondamente egoisti, ricorrono ai peggiori compromessi per raggiungere i loro scopi. Convinti che un nemico stia cercando di far loro del male, saranno in uno stato di costante paranoia. Questa convinzione intima li costringerà a murarsi in un silenzio tossico. Questo temperamento riflette profonde crepe e difficoltà a stabilire un contatto genuino con gli altri. Trarrebbero beneficio dallo stare lontano dalle loro emozioni per preservare le loro relazioni.

Cancro

Molto propenso alla malinconia, basterà una semplice delusione per compromettere il buon umore del Cancro. Convinti di essere vittime di coloro che li circondano, faranno sentire colpevoli i loro cari in un’irrefrenabile ricerca di compassione. Profondamente negativo, la loro aura sarà così oscura da invadere la stanza. Convinti che gli altri siano più propensi alla felicità, si concederanno un atteggiamento di auto-sabotaggio. I nativi di questo segno concentrerebbero meglio la loro energia sulla gratitudine e sull’amore. Se il loro comportamento deleterio continua, potrebbe avere un profondo impatto sui loro rapporti con coloro che li circondano.

Scorpione

Torturata e stravagante, l’energia dei nativi di questo segno raggiunge l’abisso della negatività. La loro passione di trasformare l’entusiasmo in amarezza disarma chi li circonda. Colpiti dal risentimento, impiegheranno tutte le loro risorse per attuare piani per una vendetta machiavellica. La loro ingratitudine grave condurrà i loro cari agli estremi, che alla fine si allontaneranno definitivamente. I nativi di questo segno guadagnerebbero di essere consapevoli della natura offensiva delle loro parole.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI