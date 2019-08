Scopri quali sono i segni più forti dello zodiaco e quali non lo sono affatto.

Fonte: Istock

Quando si parla di forza si pensa istintivamente a quella fisica. Esiste però un tipo di forza più importante che è quella mentale e senza la quale è difficile andare avanti nella vita, specie in situazioni difficili da affrontare. Nonostante in molti si vantino di esserlo, sono poche le persone che possono definirsi davvero forti e spesso, ad esserlo sul serio, sono quelle che meno se ne vantano. Perché la vera forza, così come il coraggio, è qualcosa che della quale raramente ci si vanta ma che si porta avanti giorno per giorno, nelle piccole cose che solo chi è capace di vedere può cogliere nella loro grandezza. E visto che la forza è qualcosa di difficile da spiegare ma che per certi versi subisce l’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco già pronti per la nuova stagione e quali sono i segni che guardano al futuro, scopriremo quali sono i segni zodiacali più forti e quali, al contrario, non lo sono per niente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Astrologia: che tipo di amica sei? Scoprilo dal tuo segno zodicale

I segni dello zodiaco più forti e quelli che lo sono di meno

Fonte: Istock

Ariete – Forti a metà

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno tutte le carte in regola per essere forti perché sanno sempre come fronteggiare le situazioni, si perdono raramente d’animo e nella vita sono pronti e desiderosi di lottare sempre e comunque. Hanno però una sorta di pigrizia che li rallenta e che li spinge a non esprimere tutto il loro potenziale. Per questo motivo, di loro si può dire che sono forti ma solo a metà, perché basterebbe loro davvero poco per tirar fuori molto più di ciò che pensano di avere.

Fonte: Istock

Toro – Forti

I nativi del Toro hanno in se molta più forza di quanta non pensino. Il problema è che tendono a tirarla fuori solo quando è strettamente necessario e si trovano senza altra scelta. Un’opzione che li rende quasi invincibili per via di questa risorsa extra da molti considerata inesistente. La loro forza, però, è vera e reale e si basa principalmente sulla fiducia che hanno in se stessi e sulla voglia di uscire vincitori da ogni situazione difficile. Armi che sanno usare benissimo e che li portano quasi sempre ad ottenere ciò che vogliono.

Fonte: Istock

Gemelli – Non sempre forti

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che quando vogliono sanno essere forti ma che non sempre scelgono questa via. Davanti ai problemi la loro prima reazione è infatti solitamente di dolore. Un’emozione che esternano in modo piuttosto colorito e che li rende alle volte persino esagerati nel modo di porsi. Detto ciò, quando decidono di reagire, sono in grado di tirar fuori una forza indicibile che gli consente di farsi forza e di superare qualsiasi ostacolo. Di loro si può quindi dire che sono forti ma che a causa del loro modo di fare tendono spesso ad esserlo in modo alternante e pertanto poco stabile.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto quello che riguarda il tuo segno zodiacale e, più in generale, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock



Cancro – Non forti

I nativi del Cancro non sono forti e, consapevoli di ciò, davanti alle avversità preferiscono voltarsi dall’altra parte o, se possibile, prendere le dovute distanze. Testardi come pochi possono apparire diversi da come sono realmente ma la verità è che dentro custodiscono tante paure, alcune in grado di scombussolarli al punto da farli crollare più volte nel corso della vita. Per questo motivo tendono spesso ad affiancarsi a persone che invece sono forti e che possono garantire loro la forza d’animo necessaria per superare le avversità o i problemi che seppur piccoli ai loro occhi appaiono spesso enormi e irrisolvibili.

Fonte: Istock



Leone – Forti quando va tutto bene

I nati sotto il segno del Leone sono persone audaci, che nella vita amano affrontare le cose di petto e tutto perché hanno una grande fiducia in se stessi. Ciò fa di loro persone forti ma non quanto vorrebbero dare a vedere. La loro forza si basa infatti sul coraggio di compiere azioni rivolte ad un futuro migliore. Davanti alle avversità, però, i loro buoni propositi tendono spesso a venir meno, lasciandoli nello sconforto e nell’incapacità di agire. La loro è quindi una forza che pone le basi sull’azione ma che non va confusa con la forza d’animo che, invece, è spesso carente.

Fonte: Istock

Vergine – Poco forti

Sebbene amino mostrarsi forti e tutti d’un pezzo, i nativi della Vergine sono più fragili di quanto non si possa pensare. Ciò dipende dal loro modo di vedere la vita che, essendo spesso negativo, impedisce loro di affidarsi alla speranza. Davanti alle avversità, quindi, tendono sempre ad abbattersi e solo grazie all’aiuto di chi sta loro vicino riescono a reagire e a scegliere di lottare invece che di arrendersi prima del tempo. Di loro si può quindi dire che sono persone poco forti ma in grado di sfruttare quel poco che hanno al meglio, sebbene i tempi di reazione siano davvero scarsi.

Clicca su successivo