Stasera in tv, mercoledì 21 agosto: palinsesto della prima serata

Cosa possiamo vedere oggi in tv? Ecco il palinsesto televisivo per la prima serata, dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro ci proporranno.

La giornata è stata stancante? Non avete voglia di uscire? Non ci resta che sederci sul divano prendere il telecomando e farci tenere compagnia dalla tv.

Di seguito noi di Che Donna ti offriamo l’elenco dettagliato di quanto la tv ha deciso di proporre per la prima serata di oggi: quale miglior compagnia di un bel film o serie tv?

Scorri allora con noi il palinsesto televisivo e scegli il programma che più ti piace.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 21 agosto

Rai Uno: SuperQuark (Documentario)

Uno dei programmi di cultura più amati. Il mitico Piero Angela ci accompagnerà alla scoperta del mondo spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia.

Rai Due: Elementary – Stagione 7 Episodio 11 – Senza amici (Telefilm)

Sherlock chi è stato ad uccidere Conrad? Morland, si mette a disposizione di Sherlock per sconfiggere il perfido Odin. Sono le ultime puntate della serie finale.

Rai Tre: Sissi la giovane Imperatrice (Film)

Per Sissi la vita matrimoniale è dura. La principessa è frustrata dalle rigide regole di corte imposte dalla suocera. La giovane decide di ribellarsi e scappare dai genitori. Sarà Francesco Giuseppe ad andarla a riprenderla. Secondo capitolo della trilogia che ha fatto la storia del cinema.