Che cosa ci offre il palinsesto di questo inizio settimana di agosto?

Ecco i programmi tv di questo lunedì 19 di agosto.

Ecco qui di seguito un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro hanno scelto di mandare in onda per la prima serata.

Sfoglia il nostro palinsesto tv e facci sapere quale film, serie tv o show ti terrà compagnia in questa domenica sera.

Stasera in tv: palinsesto Lunedì 19 agosto

Rai Uno: Sister Act 2 – Più svitata che mai (Film)

Le suore del convento di Santa Caterina si sono trasferite nel centro di San Francisco, ma qui la loro scuola è fatiscente, sull’orlo della chiusura, e i ragazzi sono terribili. Non resta che affidarsi di nuovo a Deloris, tornata al suo vero mestiere di cantante di night a Las Vegas. Ci penserà lei a risolvere tutti i problemi coinvolgendo tutti i giovani studfnti nel coro.

Rai Due: Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 19 – Scheletri nell’armadio (Telefilm)

Un sicario legato al crimine organizzato, che il padre di McGarrett non è mai riuscito ad arrestare, va dal comandante per costituirsi e confessare dove ha seppellito le sue vittime. Nel frattempo Adam incontra la sua sorellastra e ha solamente sei ore per consegnarle i 20 milioni di Shioma.

Rai Tre: Nemico pubblico – 1998 (Film)

I servizi segreti hanno da nascondere l’omicidio di un politico che si opponeva a una legge per violare la privacy di tutti i cittadini americani. Una registrazione effettuata per caso potrebbe inchiodarl, e proprio per questo una squadra della morte decide di intervenire. Ma un giovane e promettente avvocato entra casualmente in possesso dello scottante documento.