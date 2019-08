Che cosa ci offre questa sera il palinsesto? Ecco tutti i programmi che verranno messi in onda dai canali in chiaro più seguiti. Arriva il palinsesto della prima serata televisiva di questa domenica 18 agosto.

Sediamoci sul divano prendiamo il telecomando e accendiamo la tv. Ecco quali sono i programmi che terranno compagnia? Scopriamolo subito insieme proprio qui, su CheDonna.it.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Uomini e donne, polemica infinita tra Teresa Cilia e la redazione

Ecco qui di seguito un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro hanno scelto di mandare in onda per la prima serata.

Sfoglia il nostro palinsesto tv e facci sapere quale film, serie tv o show ti terrà compagnia in questa domenica sera.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Stasera in tv: palinsesto domenica 18 agosto

Rai Uno: Purche’ finisca bene – Una Ferrari per due (Fiction)

La storia di Marcello, fatto improvvisamente fuori dalla sua azienda dal direttore marketing, Andrea De Lazzaro. L’uomo lo ha licenziato senza neanche volerlo incontrare, sulla carta lo aveva ritenuto ‘troppo vecchio’. Marcello del suo disastro non ha detto nulla a nessuno. Ma tutto cambia il giorno in cui, sul ciglio della strada, Marcello fa l’autostop: a dargli un passaggio su una Ferrari ci sarà proprio Andrea De Lazzaro, l’uomo che l’ha rovinato…

Rai Due: Scomparsa nel nulla 2015 (Film)

La tragica vacanza di Lisa. La donna è al mare con la figlia Sophie, viene fermata da un ambulante in spiaggia. E dopo qualche minuti la bambina scompare…

Rai Tre: Hudson e Rex – Stagione 1 Episodio 5 – Il passato ritorna (Telefilm)

Charlie si trova ad indagare su una ragazza trovata in fin di vita in un cimitero. Già il fratello 20 anni prima era sparito. Charlie crede che i due casi siano collegati e per risolvere il caso inizia a indagare su quello vecchio, convinto di trovare così la soluzione.