Costantino Vitagliano si candida al Trono Over di “Uomini e Donne”

Il celebre modello Costantino pronto a cercare di nuovo l’anima gemella a “Uomini e Donne”

Dopo anni di assenza dagli schermi per dedicarsi alla figlia Ayala, Costantino Vitagliano ha ammesso in un’intervista al giornale di gossip Di Più di non escludere una sua prossima partecipazione al Trono Over del programma tv condotto da Maria de Filippi, che nel 2004 lo lanciò facendolo diventare un nome noto dello spettacolo italiano.

