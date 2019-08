Meteo domenica 18 agosto: il caldo torna a farsi sentire

Nella giornata di domenica sono previste condizioni di meteo stabile e sereno lungo tutta la Penisola. Dall’inizio della prossima settimana colonnina di mercurio in salita specialmente al centro-sud.

per il finale del weekend è atteso un clima perlopiù estivo per merito dell’anticiclone delle Azzorre che porterà sul territorio italiano sole e temperature piacevoli e all’interno delle medie di stagione.

Secondo le più recenti previsioni una nuova ondata di caldo soffocante si farà invece sentire dall’inizio della prossima settimana. In particolare tra lunedì e giovedì l’anticiclone africano prenderà il posto di quello delle Azzorre con un progressivo aumento delle temperature al centro e al sud dove si potranno ancora toccare i 38 °C nello specifico nelle zone interne centrali e nel meridione. Al settentrione, invece, prevista aria più fresca in atteso dell’ingresso di correnti avverse che porteranno piogge diffuse.

Le previsioni del 18 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del nord previsti cieli sereni o poco nuvolosi in mattinata senza precipitazioni. Nelle ore pomeridiane potrebbe invece verificarsi dell’instabilità con temporali sulle cime alpine occidentali. Altrove atteso sole. Alla sera clima asciutto con schiarite ampi alternate a degli addensamenti qua e là.

Il cielo al centro

Coloro che si trovano al centro dello Stivale avranno a che fare con prevalenza di sole in mattinata eccetto qualche addensamento innocuo sull’alta Toscana. Nelle ore pomeridiane invece di nuovo condizioni di meteo asciutto e nel complesso soleggiato ovunque, non fosse che per delle nuvole a carattere locale nelle aree appenniniche. Alla sera nuovamente condizioni di clima stabile con cieli in generale sereni o con qualche nube sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico.

Chi abita al sud e sulle isole incontrerà in mattinata un tempo stabile e nel complesso soleggiato non fosse che per della nuvolosità sulle coste tirreniche. Nelle ore pomeridiane ancora stabilità sia sui settori peninsulari sia su quelli insulari con cieli limpidi o poco nuvolosi. Alla sera clima stabile con spazi di sereno ampi un po’ ovunque e qualche nuvola soltanto sulla Sicilia.

Sul fronte temperature, sia le minime, sia le massime saranno stabili o in salita.

