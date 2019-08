Meteo martedì 13 agosto: temperature in lieve discesa

Nella giornata di martedì atteso un meteo più fresco a causa dell’allontanamento dell’anticiclone africano. Prevista maggiore stabilità al nord con temperature in discesa pure al centro. Clima tipicamente estivo a Ferragosto.

Il caldo asfissiante sta per terminare. Se al centro e al sud questo lunedì la colonnina di mercurio si è aggirata ancora attorno ai 40 °C, e al nord le condizioni sono state non solo più accettabili ma anche caratterizzate da piogge e rovesci, domani i valori termici si attesteranno in linea con le medie di stagione. Il clima sarà in prevalenza secco, anche se sulle Alpi, le Prealpi e le regioni del nord-est l’instabilità la farà ancora da padrone.

Secondo le più recenti previsioni nei prossimi giorni le temperature saranno in costante calo con qualche fenomeno di instabilità al centro nord, mentre a Ferragosto sarà bello con un caldo gradevole.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 13 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno cieli a tratti nuvolosi in mattinata, pur senza acqua. Nelle ore pomeridiane degli acquazzoni a carattere locale, e dei temporali potrebbero invece disturbare le Alpi e le Prealpi centro orientali. Ombrelli aperti pure al nord-est tra la sera e la notte. Asciutto nelle altre zone.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto un tempo stabile malgrado una forte nuvolosità con addensamenti anche compatti sia durante il giorno, sia nelle ore serali. Delle precipitazioni potrebbero verificarsi al pomeriggio sulle aree appenniniche poi in esaurimento verso la sera. Sulla Toscana nubi a tratto di passaggio su tutti i settori con schiarite a carattere locale sin dalla mattina. Meteo stabile anche nelle ore pomeridiane con cieli sporcati da qualche nube.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isola avrà a che fare con sole diffuso in mattinata non fosse per delle nuvole sulla Sardegna pur senza fenomeni. Nuvole in aumento al pomeriggio sulle zone Peninsulari. Asciutto tra la sera e la notte ma con cieli nuvolosi a tratti. Sulla Calabria stabilità con cieli limpidi o poco nuvolosi. Condizioni simili nelle ore pomeridiane con cieli poco nuvolosi.

Le temperature saranno stazionarie o in calo sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI