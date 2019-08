Meteo sabato 10 agosto: verso il ritorno del grande caldo

Il fine settimana si aprirà con un nuova ondata di caldo che porterà la colonnina di mercurio a salire fino a 40 °C, specialmente al nord. Su tutta la Penisola sono previsti cieli limpidi e soleggiati.

Il weekend in arrivo sarà caratterizzato dal sole e dalle alte temperature in complessivo rialzo.Qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle Alpi e nel nuvole copriranno alcuni cieli sopra il sud del Paese. i venti saranno deboli e i mari perlopiù poco mossi.

Le previsioni del 10 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del nord Italia l’alta pressione garantirà sole e stabilità. Qualche nuvoletta farà capolino nelle zone alpine centro-occidentali con addensamenti compatti sui rilievi, rovesci e temporali. Le temperature saranno in aumento con i valori massimi che si attesteranno tra i 33 e 38 °C. Su Milano il cielo sarà nel complesso sereno non fosse per qualche innocua nuvola sparsa. Qui il termometro toccherà i 33 °C nelle ore centrali. Situazione analoga a Torino con nuvole sparse e schiarite per tutto il giorno, e la colonnina di mercurio che arriverà a 32° C.

Il cielo al centro

Coloro che abitano al centro dello Stivale avranno a che fare con un clima perlopiù sereno o poco nuvoloso a causa della persistenza dell’anticiclone. Pure qui le temperature saranno in salita con le massime che oscilleranno tra i 33 e 38 °. A Firenze meteo sereno senza nuvole, né foschie. Qui il termometro varierà tra i 22 °C e i 35 °C. Cieli limpidi anche a Roma, dove le temperature massime arriveranno a sfiorare i 36 °C.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isola incontrerà perlopiù un tempo stabile con cieli sereni non fosse per degli annuvolamenti a carattere innocuo durante il giorno, in particolare in mattinata sulle coste tirreniche della Calabria e poi in tarda serata. Attesa qualche nuvola pure sui rilievi. Le temperature saranno in aumento e si attesteranno tra i 35 e i 40 °C, con valori inferiori solamente lungo le coste. Qualche nuvoletta disturberà i cieli di Palermo. Altrove clima sereno e stabile con temperature tra i 26 e i 30 °C. Cieli tersi a Napoli, dove il termometro non scenderà sotto i 25 °C.

