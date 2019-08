Meteo venerdì 9 agosto: bel tempo lungo tutta l’Italia

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con l’anticiclone che garantirà un clima stabile portando con sé un cielo sereno o poco nuvoloso non soltanto sulle coste e la Val Padana, ma altresì sulle Alpi. Le temperature saranno in netto rialzo con valori massimi compresi tra i 30 e i 35°C. L’afa sarà particolarmente insistente su Milano, dove si passerà da una temperatura minima di 23°C ai 32°C con cieli limpidi. A Torino prevista qualche nuvola in mattinata, mentre al pomeriggio sono attese schiarite. Pure qui l’alfa taglierà le gambe ai cittadini con la colonnina di mercurio a 31 °C.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto sole diffuso non fosse per degli annuvolamenti durante le ore del giorno sulle zone dell’Appennino. Brevi temporali a carattere locale sono invece previsti sui rilievi della Toscana. Qui le temperature massime passeranno dai 29°C ai 34°C. Meteo sereno e tanto sole sia a Roma, sia Firenze dove ci sarà molta afa. In entrambi i casi il termometro salirà fino a 35°C.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole potrà godere di una giornata perlopiù baciata dal sole non fosse per qualche annuvolamento sui monti durante l’intero arco della giornata. Qui le temperature oscilleranno tra i 30°C e i 35°C con valori più alti sulla Sicilia. Cieli tersi e mare poco mosso a Napoli con afa e temperatura tra i 24°C e i 32°C. Il caldo afoso si farà sentire pure a Palermo, dove l’allerta arancione sarà di nuovo proclamata per l’ondata di calore che farà percepire fino a 37°C.