Meteo mercoledì 7 agosto: brutto tempo in arrivo al nord

Nella giornata di mercoledì atteso un meteo stabile e sereno su tutte le zone del centro-sud. Tempo avverso in arrivo al nord e durante la notte pure in centro.

Grazie all’anticiclone sull’Italia continua a farla da padrone il sole con temperature in linea con le medie di stagione e in leggero rialzo. Probabili precipitazioni sono attese tra il pomeriggio e la sera sull’arco alpino e le Prealpi, inoltre da domani una perturbazione porterà piogge e temporali nelle aree del nord, in diffusione poi al centro.

Secondo le più recenti previsioni una rapida perturbazione si farà sentire tra giovedì e venerdì con piogge e rovesci a carattere locale. Successivamente il sole e il caldo torneranno ad imperare sulla Penisola. Al centro e al sud le temperature si alzeranno di molto e tra lunedì e martedì si toccheranno i 40°C.

Le previsioni del 7 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con del brutto tempo. Piogge e temporali faranno capolino nelle ore pomeridiane sulle Alpi, le Prealpi e le alte pianure del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Clima stabile soltanto in Romagna. Fenomeni in dissoluzione dalla sera.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali prevista una giornata all’insegna della stabilità e del sole. Delle nuvole alte e stratificate faranno la loro comparsa specialmente nelle ore pomeridiane sulla Toscana, l’Umbria e il Lazio. Clima sereno lungo le coste adriatiche. Sulla Toscana clima stabile durante il giorno con nuvole di passaggio di livello più compatto sulle zone dell’entroterra, ma sempre con meteo asciutto. Acqua pure nella notte sulle zone costiere centrale e settentrionale.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole potrà godere di sole diffuso dalla mattina alla sera. non dovrebbero registrarsi precipitazioni importanti. Cieli limpidi o poco nuvolosi sono attesi alla sera, mentre sulla Sardegna le nuvole saranno consistenti. Sulla Calabria previsto bel tempo con spazi di sereno ampi in mattinata e poi nelle ore pomeridiane su tutti i settori. Alla sera cieli limpidi.

Le temperature saranno in aumento sia nei valori minimi, sia in quelli massimi al centro-sud. In discesa al nord.

