E’ morto Raffaele Pisu: il comico, conduttore radiofonico e attore televisivo. Si è spento questa notte nella sua Bologna – VIDEO

Addio a Raffaele Pisu, attore comico televisivo, conduttore radiofonico. Si è spento questa notte nella sua città natale, Bologna. Aveva 94 anni, popolare nell’Italia del dopoguerra, Pisu ha partecipato a trasmissioni di grande successo degli anni Sessanta come “L’amico del giaguaro” e “Ma che domenica amici”.

Negli anni ’80 è arrivato anche a “Striscia La Notizia”, accanto al conduttore Ezio Greggio. Combattente partigiano e internato in Germania per 15 mesi, Pisu ha esordito ai microfoni di Radio Bologna nell’immediato dopoguerra in trasmissioni di varietà figurando nello stesso periodo tra i fondatori del teatro La Soffitta di Bologna. Il suo ultimo contributo nel 2018 nella commedia noir “Nobili bugie”, accanto a Giancarlo Giannini e Claudia Cardinale.

