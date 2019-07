Meteo mercoledì 31 luglio: prevalenza di sole e caldo ovunque

Nella giornata di mercoledì atteso un clima stabile e soleggiato sulle regioni del centro e del sud con caldo in salita. Maggiore instabilità nelle zone nord-orientali.

Quando il mese di luglio è ormai agli sgoccioli, sull’Italia il meteo si conferma all’insegna della stabilità. Superato il brutto tempo che ha rovinato il fine settimana a buona parte degli abitanti del nord, per merito dell’anticiclone delle Azzorre si è tornati a respirare un’aria estiva con cieli limpidi da nord a sud e temperature sui 32 °C. Maggiore instabilità è invece prevista al nord-est dove tra la mattina e il pomeriggio sono attese delle piogge.

Secondo le più recenti previsioni nei prossimi giorni il clima dovrebbe restare stabile e sereno, in particolare al centro-sud dove le temperature saranno in linea con le medie di stagione o leggermente superiori. Al nord potrebbero invece verificarsi delle piogge.

Le previsioni del 31 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord della Penisola avranno a che fare con dell’instabilità mattutina e probabili piogge. Nello specifico questa sarà presente in Lombardia, in Veneto, in Trentino Alto Adige e in Friuli. Altrove atteso sole. Nelle ore pomeridiane acquazzoni e temporali a carattere locale specialmente sulle Alpi, le Prealpi e le pianure centro-orientali. Ancora ombrelli aperti alla sera.

Il cielo al centro

Chi si trova al centro del Paese incontrerà cieli limpidi o poco nuvolosi in mattinata e poi ancora fino alla sera. Possibili addensamenti con nubi sull’Appennino. Sulla Toscana nuvole qua e là in mattinata un po’ ovunque. Prevalenza di sole nelle ore pomeridiane. Stabilità alla sera sia lungo la costa, sia sulle zone interne.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole atteso un meteo in prevalenza soleggiato, in particolare sulla Sicilia e la Sardegna. Degli innocui addensamenti invece si faranno vedere lungo le coste di Campania, oltre che sull’Appennino nelle ore pomeridiane. Nello specifico, sulla Calabria il clima sarà stabile con cieli limpidi o poco nuvolosi durante l’intero arco del giorno su tutta la regione. Alla sera tempo secco con schiarite mischiate a delle nuvole sparse.

Le temperature saranno in salita nei valori massimi.

