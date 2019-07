Cetrioli alle mandorle: la ricetta vegana ideale come antipasto o come aperitivo. Ingredienti e procedimento nel video – VIDEO

I cetrioli alle mandorle è una ricetta vegana, ideale come antipasto ma ottima anche come finger food per un aperitivo a casa con amici.

Leggi anche: Le 3 ricette vegane a base di cetrioli: per un antipasto di bontà

Il procedimento è davvero semplice da seguire. Il sapore di questo piatto è delizioso, squisito è fresco. I cetrioli, ricchi di acqua, sono alleati per la ritenzione idrica e ricchi di vitamine.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI