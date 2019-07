Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporti per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto tv!

Foto da Pixabay

La nuova settimana ha preso il largo e la lista degli impegni inizia a procedere. Obbligatorio appare però garantirci comunque un pizzico di relax e quale migliore alternativa di una serata in compagnia di divano e tv?

Tutto starà nello scegliere il giusto programma per tenerci compagnia durante la serata. Come fare? Vi aiutiamo noi di CheDonna.it.

Come ogni giorno siamo infatti pronte a presentarvi il palinsesto televisivo della prima serata di oggi.

Il dettagliato elenco dei programmi proposti dai principali canali in chiaro sarà infatti il “menù” tra cui scegliere le “portate principali” della serata.

A voi dunque il compito di scorrere la lista e scegliere ciò che più saprà ispirarvi. Intanto vi auguriamo buona serata e, ovviamente, buona visione!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 29 luglio

Foto da Pixabay

Rai Uno – Black or White (Film)

Una storia di amore, di famiglie allargate e di lotta si intreccia alle tensioni provocate dalle differenze razziali. L’avvocato Elliot Anderson, insieme alla moglie, ha cresciuto la nipote di colore Eloise. Quando la consorte muore, l’uomo si troverà a lottare con Rowena, la nonna della bambina, per ottenerne la custodia legale.

Rai Due – Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 13 – Presunto colpevole (Telefilm)

Un’uscita con il figlio si trasforma per Lou nel tentativo di dissuadere un uomo dal suicidio. Quest’ultimo è stato infatti accusato dell’omicidio della moglie e minaccia ora di togliersi la vita. L’unico modo per dissuaderlo dal disperato gesto sarà per il capitano Grover aprirgli il suo cuore e far rivivere un momento per lui assai doloroso e difficile: gli racconterà allora di quando lui stesso ha vissuto una situazione simile.

Rai Tre – La mano sulla culla (Film)

Claire Bartel è una madre che subisce delle molestie da parte del suo stesso ginecologo. Prende così la decisione di denunciare l’uomo e il suo coraggio darà forza ad altre donne di denunciare a loro volta. L’uomo evidentemente non regge alla pressione e si toglie la vita. Colpita dal lutto, la vedova di lui, Peyton, perde il bambino di cui era incinta. Per quest’ultima nascerà così una sete di vendetta senza pari che deciderà di liberare quando Claire mette al mondo Joe. Peyton si farà allora assumere come baby sitter di Joe dalla famiglia Bartel e metterà in atto una mostruosa trama di iniziative.