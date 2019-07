Andrea Damante avvistato con un’altra Madre Natura. Questa volta a far breccia nel cuore dell’ex tronista è lei: Paola. E con Sara è già finita? – VIDEO

L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, pare essere stato avvistato con un’altra fiamma. E’ sempre una “Madre Natura” ma questa volta porta il nome di Paola di Benedetto.

Leggi anche: Nuovo amore per Andrea Damante: è Sara Croce – VIDEO

Damante sempre non aver pace questa estate, ma ciò che ci viene spontaneo domandarci è: ma con Sara è già finita? E pensare che non più di tre settimane fa Andrea aveva dichiarato che quello con Sara Croce non era un semplice flirt estivo!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI