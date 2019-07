Acido folico e folati: l’importanza di assumerli in gravidanza-VIDEO

Acido folico e folati: perché è importante la loro assunzione in gravidanza, cosa sono e come assumere l’acido folico correttamente – VIDEO

L’Acido folico e i folati in gravidanza sono fondamentali per il corretto sviluppo del feto. La loro assunzione, giornaliera, determina il buono sviluppo sia a livello fisico che psichico del bambino.

L’acido folico non è altro che la vitamina B9 che in natura si trova in verdure come spinaci e bieta, ma non solo! Per scoprire il perché è così importante assumere la giusta quantità durante l’intera gravidanza e anche nel periodo dell’allattamento, clicca sul video in alto.

