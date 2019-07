Meteo domenica 28 luglio: ancora instabilità diffusa

Nella giornata di domenica previsto un meteo instabile sulle regioni del centro-nord con piogge violente e temporali. Le temperature saranno in netta discesa.

Sono in piena evoluzione le condizioni climatiche sull’Italia. Dopo il caldo e l’afa che ha colpito la Penisola in settimana, la perturbazione di origine atlantica arrivata sul nostro territorio nella giornata di sabato continuerà a rinfrescare per un po’ l’aria con acqua diffusa specialmente al nord e al centro. Domani infatti il brutto tempo continuerà ad insistere nelle regioni centrali. Situazione migliore al sud con sole e caldo.

Secondo le più recenti previsioni i cieli torneranno ad essere sereni a partire da lunedì con temperature in rialzo, ma lontane da quelle soffocanti dai giorni scorsi.

Le previsioni del 28 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con del brutto tempo al mattino e piogge anche di natura intensa in particolare sul Friuli e il Veneto. Nelle ore pomeridiane condizioni di complessiva instabilità con temporali ed acquazzoni comunque via via in diminuzione tra la Liguria e il Piemonte. Alla sera ancora ombrelli aperti sull’Emilia Romagna, il Veneto e il Friuli. Clima secco sulle altre regioni con nuvolosità spara mista as delle schiarite.

Il cielo al centro

Chi si trova sulle regioni centrali incontrerà forte maltempo in mattinata con temporali ed acquazzoni anche di natura intensa a livello locale sia sul versante tirrenico, sia in Umbria. Al pomeriggio ancora condizioni di meteo instabile con precipitazioni forti un po’ ovunque. Alla sera di nuovo variabilità con piogge diffuse soprattutto in Umbria e sulle zone appenniniche.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole atteso un clima instabile in mattinata con acquazzoni e piogge sparse sulla Campania e la Sardegna. Sulle altre regioni invece, spazi di sereno ampi. Nelle ore pomeridiane ombrelli sempre aperti sulla Campania dove a carattere locale sono previsti temporali ed acquazzoni. Alla sera ancora qualche pioggerella sulla Campania. Maggior stabilità altrove con cieli limiti o poco nuvolosi.

Le temperature sia minime, sia massime saranno in netto calo al nord e al centro. In salita invece al sud.

