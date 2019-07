Il tuo segno zodiacale rivela il perchè finisci col restare in una relazione che ti rende infelice

A volte non siamo più felici in amore. Ci rendiamo conto che la persona non è all’altezza di ciò che ci si aspettava da lei o che la relazione non si sta muovendo nella giusta direzione. Tuttavia, continuiamo a soffrire pur restando ancorati a questa situazione, per motivi svariati… abitudine, paura o addirittura bisogno …

Se due persone continuano a stare insieme anche se la loro relazione peggiora di giorno in giorno, è tempo che si facciano delle domande.

Perché restiamo in una relazione che non ci soddisfa? Perché indulgere in una situazione che non merita di esistere?

Ogni segno dello zodiaco rimane nella relazione sbagliata per un motivo che è unico. Attraverso l’analisi stellare, gli scienziati di astrologia hanno fornito alcune risposte a questa dinamica.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Oroscopo & Segni Zodiacali CLICCA QUI

1. Ariete: la sfida

L’Ariete è un essere appassionato che brama l’avventura. Il nativo di questo segno si sfida continuamente e fa del suo meglio per venirti incontro. Tuttavia, l’Ariete tende a stancarsi delle persone che frequenta, ha bisogno di essere costantemente stimolato. Inconsciamente, l’Ariete considera il suo coniuge come una preda che deve tenere nella sua rete.

2. Toro: la paura dell’ignoto

Il Toro è una persona ragionevole in generale. Raramente prende una decisione per un capriccio. È costantemente alla ricerca di stabilità nella sua vita. Ha molti problemi a cambiare le sue abitudini. Tenderà a rimanere in una relazione insoddisfacente solo perché si sente al sicuro nella sua disgrazia o semplicemente perché ha paura dell’ignoto.

3. Gemelli: indecisione

I Gemelli sono curiosi e possono diventare molto invadenti nella vita dell’altro. A volte è troppo possessivo e tende a fare troppe domande. È consapevole dei suoi difetti e del loro impatto sulla relazione. Anche se va male, non ha il coraggio di abbandonare il suo compagno. È molto titubante e si meraviglia continuamente dei suoi desideri intrinseci.

4. Cancro: amore

Molto emotivo, questo segno si impegna in una relazione solo per donare ad un’altro tutto il suo cuore. Se ha già immaginato di trascorrere la sua vita con la sua metà non potrà sopportare una pausa. Anche se vede che qualcosa non va nella sua relazione non sarà mai pronto. Sarà troppo accecato dall’amore per rendersi conto che è giunto alla fine.

5. Leone: testardaggine

Il Leone è un segno di orgoglio e testardaggine. Gli piace essere ammirato ed è geloso. Il nativo di questo segno anche se non è felice in amore, non lo ammetterà. Proverà ad affogare la sua pena in altre occupazioni per non ammettere di aver fatto la scelta sbagliata.

6. Vergine: colpa

Il segno della Vergine è molto critico nei confronti di se stesso. Cerca di controllare le sue azioni e gesti e adotta questo comportamento nelle sue relazioni sentimentali. Quando il nativo di questo segno si rende conto che la sua relazione si sta indebolendo, penserà che è colpa sua e imporrà un interrogativo travolgente.

7. Bilancia: le false speranze

La Bilancia cerca costantemente l’equilibrio e l’armonia nella sua vita. Non sopporta discussioni e mal di testa. Quando qualcosa va storto nella sua vita, tende a fuggire mantenendo la speranza. Si dice che il tempo probabilmente risolverà le cose e che tutto tornerà come prima.

8. Scorpione: la sete del proibito

Lo Scorpione ha un dono innato per sedurre. Molto misterioso, attrae come una calamita. Il nativo di questo segno è molto determinato e una volta che ottiene l’oggetto del desiderio, va di nuovo a caccia. Il problema con questo segno è che raccoglie relazioni tossiche. È instabile e vuole sempre più di quello che ha.

9. Sagittario: l’atteggiamento positivo

Molto ottimista, il Sagittario è empatico e generoso. Sebbene sia molto indipendente, non può sopportare di ferire. Se va male con il suo partner, il nativo di questo segno cercherà di vedere il lato positivo delle cose, i suoi vantaggi e i punti positivi della relazione.

10. Capricorno: il ritorno sull’investimento

Un gran lavoratore, il Capricorno è molto coinvolto nelle sue relazioni. Investe il suo tempo e costruisce le basi di un futuro comune. Se la relazione diventa insoddisfacente per l’una o l’altra, si rifiuterà di accettarla. Non può sopportare di sprecare il suo tempo senza ottenere un risultato concreto.

11.Acquario: i ricordi

L’Acquario è piuttosto diffidente nei confronti degli altri e ha difficoltà a rivelarsi completamente. Se è riuscito a farlo con un compagno, c’è una buona possibilità che non lo lascerà andare. Ripenserà a tutti i segreti condivisi, ai momenti di due persone e si aggrapperà a questi ricordi.

12. Pesci: la necessità di sicurezza

Romantico, Pesci è sensibile ed empatico. Nelle sue relazioni, è molto dedicato e fa profondi legami con il suo / la sua / sua consorte. Anche se la relazione diventa pesante, ripenserà a tutte queste emozioni condivise e si consolerà nel sogno e nella speranza di recuperare questa complicità perduta.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI