Scopri quali sono i segni zodiacali più pronti a trovare l’amore nella stagione estiva.

Fonte: Istock



L’estate è da sempre nota come la stagione dei flirt e degli amori così detti estivi. L’aria di vacanza, la libertà ritrovata e l’assenza di pensieri sono infatti una spinta verso l’innamoramento e la voglia di vivere emozioni forti da portare con se una volta a casa. Che si tratti un semplice amore estivo e destinato a restare tale o di uno in grado di superare distanze e cambi di stagione per trasformarsi in qualcosa di più duraturo, non tutti sono sempre pronti a vivere una tale avventura. Ovviamente ciò può dipendere alla situazione nella quale ci si trova, dall’anno che si ha avuto, dalla situazione sentimentale e da tanti altri fattori che spesso è difficile determinare.

Detto ciò, ci sono segni zodiacali che più di altri sembrano predisposti a trovare l’amore in quest’estate 2019 e ciò dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su di loro. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più misteriosi e quali sono quelli che non si sentono in colpa dopo un tradimento, oggi vedremo quindi quali sono i segni zodiacali più pronti a trovare l’amore nei prossimi due mesi.

Trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente di ogni segno zodiacale in modo da avere un’idea più chiara su ciò che aspetta noi o i nostri amici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali che amano il partner più di se stessi

Oroscopo: i segni che sono pronti a trovare l’amore e quelli che hanno bisogno di più tempo

Fonte: Istock



Ariete – Super pronti

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno sempre un approccio positivo all’estate e a tutto ciò che la riguarda. Gli amori estivi sono una delle cose che più li esaltano e ciò è così forte in loro che a volte finiscono per trovarsi coinvolti anche se sono sentimentalmente impegnati con altre persone. Di loro si può quindi dire che sono più che pronti ad un nuovo amore ma che nella maggioranza dei casi si tratterà di un semplice flirt estivo dal quale rinsaviranno con la fine della bella stagione per tornare alle loro vite, lieti di aver vissuto emozioni nuove ma poco intenzionati a portarle con se nella vita di tutti i giorni.

Fonte: Istock

Toro – Pronti alle storie piacevoli

I nativi del Toro hanno sempre grandi aspettative verso l’estate che per loro rappresenta il periodo in cui andare in vacanza da tutto. Spesso troppo concentrati nel risolvere i problemi legati al lavoro o ad altri settori della loro vita, percepiscono la stagione più calda dell’anno come un momento di evasione nel quale concedersi più momenti piacevoli possibile. Per loro, quindi, incontrare nuove persone è quasi un imperativo che può realizzarsi solo con chi reputano a suo modo leggero e possibile. Se c’è una cosa che proprio non vogliono sono infatti eventuali complicazioni dalle quali si terranno sempre alla larga. Per il resto sono pronti a tutto e da romantici quali sono non disdegnano eventuali storie d’amore per le quali non si preoccuperanno più di tanto, affidando al tempo la facoltà di dimostrare se sono solo un flirt estivo o qualcosa di più da curare e far durare nel tempo.

Fonte: Istock

Gemelli – Pronti ma con riserva

I nati sotto il segno dei Gemelli non hanno mai le idee chiare quando si parla d’amore. Di solito preferiscono non fare progetti e seguire il corso degli eventi o, ancor meglio, il proprio cuore. Ciò li porta a cambiare spesso idea e ciò avviene in particolar modo in estate dove se da una parte sentono il bisogno urgente di libertà, dall’altra si trovano desiderosi di sperimentare emozioni più forte come quelle date da un nuovo amore. Per loro è quindi spesso difficile prevedere l’andamento delle cose che varia in base alle loro scelte, spesso istintive e repentine. Ciò nonostante si può dire che sono pronti e che le possibilità di un amore estivo ci sono. Tutto sta al loro modo di gestire le cose e a quanta voglia hanno davvero di lasciarsi coinvolgere in una storia sentimentale.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale e, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock



Cancro – Pronti ma solo per un amore romantico

I nativi del Cancro, da grandi romantici quali sono, si sentono sempre pronti a nuove storie e ciò avviene anche nel periodo estivo. Ciò a cui devono prestare attenzione sono le intenzioni altrui, perché se è vero che loro sono più che pronti è anche vero che lo sono solo verso un amore romantico e che l’idea di una semplice avventura non fa per loro. Per questo motivo, davanti ad un possibile flirt, dovrebbero mettere le mani avanti e dichiarare subito le proprie intenzioni al fine di non soffrire. Un’alternativa è quella di seguire il cuore e vivere le cose per come vengono ma ciò vale solo se sono certi di poter accettare una storia a tempo determinato senza che ciò non gli rovini poi il ritorno alla vita di tutti i giorni.

Fonte: Istock

Leone – Più che pronti

I nati sotto il segno del Leone sono così presi dall’amore e dalle tante emozioni che può dar loro da essere sempre pronti a viverlo sotto ogni sfaccettatura. Che si tratti di un sentimento transitorio o destinato a durare, per loro ciò che conta è che ci siano emozioni forti e tali da dar loro un buon ricordo del periodo vissuto. Del resto non sono soliti preoccuparsi se non quando sarà necessario. Dopotutto potrebbero essere loro quelli che si stancano per primi, quindi perché preoccuparsi? Per loro, quindi è un grande si ai flirt estivi e al piacere del brivido di non sapere dove questi potranno condurre.

Fonte: Istock



Vergine – Non del tutto pronti

I nativi della Vergine arrivano da un periodo ricco di pensieri e di decisioni che li ha resi in qualche modo stanchi. Se da un lato tuffarsi in una storia estiva li attrae, dall’altro non sono certi di avere le forze per portarla avanti. Per loro le vacanze estive devono portare leggerezza e divertimento ma soprattutto libertà di poter scegliere ogni cosa all’ultimo istante, senza fare programmi o sentirsi vincolati da terzi. D’altro canto, il pensiero di avere qualcuno accanto è per loro sempre piacevole. Tutto, quindi, dipenderà dagli incontri che faranno e da quanto li considereranno così importanti da valere la pena di mettersi in gioco nonostante tutto.

Clicca su successivo