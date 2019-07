Stasera in tv, venerdì 12 luglio: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serta. Ecco il palinsesto televisivo!

Che la serata abbia inizio! Già ma… abbiamo il giusto intrattenimento? Se ancora non sapete quale compagnia privilegiare per la serata affidatevi ai consigli di CheDonna.it, sempre pronta a darvi i gusti input per garantirvi una serata da 10 e lode.

Qui di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro ci proporranno questo venerdì sera.

Scorretelo con noi, scegliete ciò che appare più nelle vostre corde e garantitevi poi un inizio weekend semplicemente perfetto.

Stasera in tv: palinsesto venerdì 12 luglio

Rai Uno – Signore e signori, Al Bano e Romina Power (Concerto)

Il prestigioso palco dell’Arena di Verona ospita Al Bano e Romina Power che, dopo oltre vent’anni, tornano a esibirsi insieme dal vivo in Italia. In occasione di questa data unica, diversi amici, protagonisti della musica italiana e internazionale, li raggiungeranno sul palcoscenico.

Rai Due – La vendetta della sposa (Film)

La vita di Miya, proprietaria di un salone di bellezza, sembra procedere per il meglio, con il matrimonio dei suoi sogni oramai alle porte. Una misteriosa figura in abito da sposa inizierà però a perseguitarla, convincendola che la ex del fidanzato stia coltivando delle oscure trame.

Rai Tre – La Grande Storia (Documentario)

i luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo tornano a parlare grazie al racconto del passato svolto attraverso alcune immagini esclusive e le voci dei protagonisti.