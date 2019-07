Meteo sabato 13 luglio: ombrelli aperti al centro-nord

Nella giornata di sabato atteso un meteo nel complesso stabile al nord e al centro Italia, tuttavia non mancheranno piogge e rovesci a carattere locale che alla sera arriveranno anche al sud.

L’anticiclone africano che aveva portato sulla Penisola temperature da paura sembra ormai un ricordo visto che nelle ultime ore il clima è stato caratterizzato da correnti di aria fresca e instabile che per un attimo hanno fermato il caldo asfissiante delle scorse settimane. Se già questo venerdì alcune zone del nord-est e dell’entroterra del centro-sud sono state investite da una perturbazione pomeridiana, domani l’acqua si farà vedere anche al nord e in tutte le regioni del centro, per poi tornare sul meridione alla sera.

Secondo le più recenti previsioni anche domenica la situazione climatica resterà instabile, mentre la prossima settimana tornerà l’asciutto con temperature gradevoli

Le previsioni del 13 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord incontreranno precipitazioni a carattere locale sin dalla mattinata specialmente sulla costa adriatica. Nelle ore pomeridiane e alla sera pomeriggio attesi acquazzoni a carattere locale e temporali sulle Alpi e le Prealpi orientali. Di notte cieli nuvolosi a tratti pur con tempo asciutto.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto maltempo con acquazzoni e temporali a partire dalle Marche e dall’Umbria. nelle ore pomeridiane forti rovesci sull’Adriatico e le aree appenniniche, sebbene qualche precipitazione si farà vedere pure sul Lazio. Clima in miglioramento dalla notte. Sulla Toscana temporali sui settori interni. Asciutto invece sulla costa. Acqua alla sera sempre sulle zone interne. Nel pomeriggio della domenica probabili rovesci sul Senese. Asciutto altrove. Alla sera attesi piogge o acquazzoni un po’ ovunque.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole nuvolosità al mattino, mentre al pomeriggio e alla sera sono previsti acquazzoni e temporali, in particolare sulle peninsulari. I fenomeni saranno più importanti sul versante Adriatico. Piogge in esaurimento alla sera. Sulla Calabria ombrelli aperti per chi abita sulla Sila e sulla costa tirrenica centrale. Altrove previsto bel tempo. Complessiva stabilità anche domenica con schiarite ampie alternate a qualche nuvoletta diffusa sull’intera regione. Nuvole in aumento alla sera. Piogge di notte.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili o in leggero calo.

