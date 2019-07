Meteo venerdì 12 luglio: piogge diffuse al pomeriggio

Nella giornata di venerdì previsto un meteo nel complesso stabile e sereno da nord a sud, in particolare al mattino. Nelle ore pomeridiane invece acqua al nord-est e nell’entroterra del centro-sud.

Dopo l’ondata di tempo avverso che ha colpito le zone adriatiche nei giorni scorsi con temporali e gradine, si torna verso la normalità stagionale. Se già questo giovedì il clima è stato in prevalenza asciutto con soltanto qualche pioggia sull’arco alpino, domani nelle ore mattutine i cieli saranno sereni un po’ ovunque salvo poi cedere il passo alle piogge ma solamente al nord-est e al centro sud.

Secondo le piu recenti previsioni nei prossimi giorni le condizioni non subiranno particolari variazioni. Prevista infatti una generale stabilità sebbene non siano da escludere degli acquazzoni tra le ore pomeridiane e quelle serali in particolare sulle zone settentrionali e del centro. Per quanto concerne le temperature, queste saranno in linea con le medie tipiche del mese e anche la settimana ventura dovrebbero risultare gradevoli.

Le previsioni del 12 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord della Penisola avranno a che fare con piogge a carattere locale sulle Alpi orientali. Altrove invece, attesa stabilità con cieli limpidi o poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane clima instabile con possibili temporali tra le Alpi centro-orientali e l’Appennino settentrionale. Ombrelli a portata di mano pure verso le zone di pianura del Veneto e del Friuli. Altrove attese schiarite. Alla sera attesi temporali al nord-est. Sulle altre aree cieli limpidi o poco nuvolosi.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali attese piogge a carattere locale sulla Toscana e le Marche. Nelle altre zone nuvolosità sparsa e schiarite. Nelle ore pomeridiane instabilità in crescita nell’entroterra con piogge e temporali qua e là. Più asciutto sulle zone costiere. Alla sera ancora un po’ di acqua tra il Lazio e l’Abruzzo. Stabilità altrove con cieli tersi o con poche nubi.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole stabilità nelle ore del mattino su tutti i settori con nuvole sparse di passaggio sulle regioni peninsulari pur senza particolari fenomeni. Prevalenza di sole altrove. Nelle ore pomeridiane attese piogge a carattere locale o temporali sulle aree interne peninsulari. Sulle altre zone con cieli limpidi o poco nuvolosi. Alla sera ancora ombrelli aperti sulla Campania e il Molise. Altrove cieli stallati e asciutto, al massimo qualche nuvola.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stazionarie o il leggera salita.

