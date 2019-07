Meteo giovedì 11 luglio: clima stabile ovunque e temperare in aumento

Nella giornata di giovedì previsto un meteo stabile e sereno su tutta l’Italia. Probabili acquazzoni soltanto sull’arco alpino. Le temperature saranno in salita nei valori massimi.

Continuano a variare le condizioni climatiche sulla Penisola. Archiviati grandine, temporali e il calo della colonnina di mercurio che hanno investito in particolare alcune zone della Penisola tra il nord e il centro, da domani la situazione dovrebbe tornare a migliorare. Il sole brillerà un po’ ovunque, tranne che sull’arco alpino dove potrebbero verificarsi delle precipitazioni. Nelle prime ore della giornata acqua anche sulla Calabria.

Secondo le più recenti previsioni nei prossimi giorni il tempo resterà stabile, sebbene potrebbero presentarsi dei temporali soprattutto al pomeriggio sulle regioni del centro-nord e in alcune dell’entroterra meridionale.

Le previsioni dell’11 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno un clima all’insegna della stabilità al mattino pur con cieli a tratti nuvolosi. Nelle ore pomeridiane invece sono previsti acquazzoni e temporali anche di natura intensa in particolare sulle Alpi e gli Appennini.Tra la sera e la notte ancora fenomeni sui settori orientali.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto meteo asciutto sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico a partire dalla mattinata. Attesi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi non fosse per qualche addensamento più importante specialmente alla sera. Sulla Toscana condizioni di clima nel complesso stabile con cieli con poche nubi nelle ore mattutine sia sulla costa, sia sulle zone interne. Atteso un aumento della nuvolosità durante la serata pur senza piogge.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole incontrerà un meteo in prevalenza stabile, con spazi di sereno ampi a cui si alternerà una nuvolosità alta di passaggio sia durante il giorno, sia alla sera. Probabili acquazzoni di breve durata sono attesi al mattino sullo Stretto. Sui settori meridionali della Calabria temporali qua e là durante il giorno. Più stabile altrove con cieli limpidi o poco nuvolosi. Stabilità alla sera un po’ ovunque con soltanto qualche nuvola in transito.

Le temperature minime saranno stabili, mentre le massime sono in crescita.

