Meteo mercoledì 10 luglio: piogge diffuse e temperature in discesa

Nella giornata di mercoledì previsto un meteo nel complesso instabile al nord e al centro. Attese infatti piogge e rovesci a carattere locale. Anche le temperature dovrebbe essere in calo.

Almeno per qualche giorno potremo respirare. L’anticiclone africano sta infatti per lasciare spazio a delle correnti di aria fresca e instabile. Sulla Penisola torneranno dunque i cieli nuvolosi e temperature nettamente più gradevoli o comunque il linea con le medie stagionali. Se questo martedì l’instabilità ha colpito soprattutto le regioni centro-settentrionali, domani la situazione dovrebbe mantenersi stabile con piogge e possibili temporali in particolare al nord e al centro.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Secondo le più recenti previsioni le correnti fresche arriveranno fino al sud, con conseguente abbassamento della colonnina di mercurio. La condizioni si manterranno variabili fino al prossimo weekend, mentre l’acqua potrebbe fare visita alla regioni del nord e del centro in particolare nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno entro le medie stagionali.

Le previsioni del 10 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare con il brutto tempo nelle ore del mattino, quando non mancheranno piogge e temporali in particolare sull’Emilia Romagna. Durante il pomeriggio previsti dei miglioramenti con residue piogge a carattere locale sull’Emilia Romagna. Qualche temporali atteso sulle Alpi e le prealpi. Stabilità tra la sera e la notte.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali brutto tempo con piogge e temporali sparsi, in particolare tra l’Umbria e le Marche, per finire in Abruzzo. Miglioramenti di notte un po’ ovunque. Sulla Toscana instabilità con piogge in mattinata, in particolare potrebbero essere di forte entità nell’entroterra. Instabilità prevista pure al pomeriggio sull’intera regione. Fenomeni in conclusione verso la sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previste piogge o temporali in mattinata sulla Sardegna e la Campania. Più secco altrove. I fenomeni si sposteranno poi sul Molise, la Puglia, la Basilicata e la Sicilia settentrionale. Miglioramenti sulla Sardegna nelle ore pomeridiane. Sulla Calabria stabilità al mattino pur con qualche nuvola. Piogge nelle ore pomeridiane sulle zone centrali e tirreniche. Altrove asciutto anche di sera.

Le temperature saranno in netto calo sull’intera Italia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI