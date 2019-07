Alessandro Cattelan condurrà il Festival di San Remo? VIDEO

Alessandro Cattelan è tra i papabili conduttori del prossimo Festival della canzone italiana? Lui non chiude le porte alla proposta ricevuta – VIDEO

Il conduttore di X Factor, Alessandro Cattelan pare abbia avuto una mezza proposta dalla Rai per la prossima edizione del Festival più importante d’Italia. Lui non smentisce e neanche chiude la porta alla proposta ricevuta come conduttore

Ma Alessandro non è il solo ad aver ricevuto la proposta per la conduzione, tra gli altri nomi spuntano Amadeus, magari in coppia con Antonella Clerici. Staremo a vedere, d’altronde ancora mancano sette mesi alla messa in onda.

