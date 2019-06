Scopri quali sono i segni zodiacali più invidiati tra tutti e quali quelli che invece non lo sono affatto.

L’invidia, si sa, è spesso insita nell’animo umano. Che sia buona o cattiva spesso non si può fare a meno di provarla specie davanti a determinate caratteristiche. Quello a cui spesso non si pensa, però, è che la gente non invidia solo ricchezza, bellezza e successo ma anche il modo di vivere e di concepire la vita. Così, alle volte, può capitare che persone oggettivamente più fortunate di altre si trovino ad invidiare disperatamente chi sta peggio di loro e tutto perché il modo di affrontare le cose o di saper godere anche dei momenti più semplici è qualcosa che non può essere comprato e che rappresenta quel qualcosa in più a cui molti ambiscono. Visto che il modo di essere e di trasmettere la propria felicità è spesso influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più odiati e quali sono i segni dello zodiaco più generosi, scopriremo quali sono i segni che vengono spesso invidiati e quali sono quelli che invece non lo sono.

Oroscopo: Quanto sono invidiati i vari segni dello zodiaco

Ariete – Abbastanza invidiati

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano stare al centro dell’attenzione e pur di riuscirci arrivano spesso ad ostentare ciò che hanno rendendolo anche più appetibile di quanto non sia. Visto che si mostrano sempre allegri e spensierati, tendono ad attirare abbastanza invidia, specie da parte di chi, non conoscendoli a fondo, crede ad ogni loro parola dando per scontato che sia tutto oro quello che luccica. Ovviamente, per loro, sapere di essere invidiati non è affatto un problema, anzi, esserlo li fa sentire realizzati.

Toro – Invidiati

I nativi del Toro sono invidiati in particolare per la serenità che trasmettono. Ogni cosa, fatta da loro, appare più semplice di quanto non sia e questo spinge gli altri ad ammirarli ed invidiarli in segreto. In genere, essendo persone che tendono a non mostrarsi troppo, non sono neppure consapevoli di essere invidiati e questo perché per il loro modo di porsi è difficile che qualcuno si spinga al punto di farglielo sapere. Ciò nonostante, quando riescono ad affrontare la vita con la giusta serenità, mostrandosi sempre sul pezzo e mai in preda ad ansie o paure, sono decisamente invidiati da chi pur sforzandosi non riesce ad arrivare nemmeno a metà dei loro risultati.

Gemelli – Parecchio invidiati

I nati sotto il segno dei Gemelli sono solitamente invidiati per il senso di libertà che trasmettono e per la gioia con cui affrontano quasi sempre la vita. Per loro ogni cosa è una sfida da vivere a pieno e questo visto da fuori può risultare allettante. Il loro modo di essere, però, è davvero difficile da comprendere e da mettere a punto e questo fa si che qualcuno arrivi a pensare che ciò che hanno gli sia piovuto dal cielo. In verità tutto ciò che fanno è limitarsi ad essere se stessi senza alcun freno, sempre pronti a pagarne eventuali conseguenze ma con la consapevolezza che è meglio rischiare sentendosi liberi che chiudendosi in una gabbia.

Cancro – Poco invidiati

I nativi del Cancro non sono spesso invidiati. Il loro modo di vivere è abbastanza inusuale per essere compreso dagli altri e la voglia che hanno di starsene per conto loro o, per meglio dire, nella loro comfort zone è tale da far si che non vengano notati mai troppo a meno che non siano loro a volerlo. Per questo motivo non sono in molti ad invidiarli e benché in genere il pensiero comune li vede come persone relativamente serene e in grado di godersi la vita, il più delle volte ci si ferma ad apprezzarli ma mai ad invidiarli. Probabilmente perché il loro stile di vita non è compreso da tutti e questo porta gli altri non pensare di volerlo imitare.

Leone – Spesso invidiati

I nati sotto il segno del Leone amano farsi notare e si sentono al massimo quando, trovandosi al centro dell’attenzione, riescono a percepire l’invidia degli altri. Un obiettivo che raggiungono facilmente visto che agli occhi degli altri la loro vita è spesso perfetta e senza problemi, cosa che loro cercano di mostrare il più possibile, almeno alle persone che conoscono marginalmente. Verso quelle che conoscono più a fondo tendono invece ad essere più sinceri, motivo per cui per quanto invidiati lo sono solitamente solo da estranei o conoscenti.

Vergine – Non invidiati

Diciamolo, i nativi della Vergine non sono spesso invidiati e questo perché il loro modo di essere negativi è spesso così eccessivo da distogliere chiunque dal desiderare di vivere nei loro panni. Lamentandosi spesso, anche quando hanno qualcosa che potrebbe essere effettivamente ostentata tendono ad essere ammirati o apprezzati e questo perché chi gli sta intorno, conscio di tutti gli aspetti negativi da loro espressi, arriva a pensare che si siano in qualche modo meritati quanto hanno. Ovviamente questo modo di vedere le cose può non appartenere a tutti. È certo, però, che rientrano tra i segni dello zodiaco meno invidiati tra tutti.

Bilancia – Invidiati in modo positivo

I nati sotto il segno della Bilancia ispirano un tipo di invidia positiva. Sempre di buon umore, gentili e moderati non ostentano mai ciò che hanno e noti per la capacità di rendere più bella ogni cosa, vengono soprattutto ammirati. Persino le loro piccole o grandi vittorie vedono sempre viste in modo positivo e questo perché hanno sempre un modo garbato di esprimersi che non suscita in alcun modo pensieri negativi. Quindi si, si può dire che sono persone invidiate ma quella a loro rivolta non è quasi mai un tipo di invidia negativa.

Scorpione – Molto invidiati

Sebbene non se ne rendano conto facilmente, i nativi dello Scorpione sono spesso invidiati per il fascino innato che li contraddistingue e per la forza che dimostrano in diverse circostanze. Probabilmente agli altri appaiono più forti di quanto non siano in realtà e questo contribuisce a creare invidia sia positiva che negativa nei loro confronti. Solo chi li conosce bene sa come dietro ogni loro vittoria ci sia spesso solo un grande lavoro, motivo per cui l’invidia a loro indirizzata è spesso proveniente da chi non li conosce a fondo o ha di loro un’idea superficiale.

Sagittario – Invidiati per metà

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone difficili da inquadrare e ciò fa si che la gente si trovi spesso incerta su come rapportarsi a loro e ancor più su cosa pensare. Se da un lato ci può essere una sorta di invidia per la loro capacità di essere liberi, dall’altra lo stile di vita che tendono ad avere non è sempre ben visto o compreso e questo particolare riduce di molto la possibilità che qualcuno voglia vivere la loro vita. Per questo motivo si può dire che siano persone invidiate per metà. Una metà che riguarda più che altro la loro capacità di mettersi al centro del mondo, inseguendo i propri sogni, a volte anche se questi vanno a discapito degli altri.

Capricorno – Quasi mai invidiati

I nativi del Capricorno sono generalmente riservati e poco propensi a vantarsi di ciò che hanno. Per gli altri è quindi difficile trovare qualcosa per la quale invidiarli e questo fa si che la loro vita, per quanto apprezzata, non desti mai emozioni particolari da parte di chi li osserva. C’è da dire anche che le poche volte che qualcuno si trova ad invidiarne qualche aspetto loro si premurano di far sapere che non è tutto oro ciò che luccica e lo fanno in un modo così convincente da riuscire a far cambiare rapidamente idea a chiunque. Motivo per cui non sono praticamente mai né sotto la luce dei riflettori né oggetto dell’invidia altrui.

Acquario – Per nulla invidiati

I nati sotto il segno dell’Acquario sono così distaccati dagli altri da non suscitare facilmente invidia e questo anche quando hanno effettivamente qualcosa per cui vantarsi. Il loro modo di vivere è infatti così sopra le righe da risultare davvero inconcepibile alla maggior parte delle persone che, al massimo, si trovano a provare curiosità nei loro confronti ma mai altro. D’altro canto, c’è da dire che anche loro non sono esattamente comunicativi e che le poche volte in cui scelgono di parlare di se lo fanno per sommi capi, evitando di ostentare le cose belle che hanno e tutto perché, tra le altre cose, sono anche piuttosto gelosi del proprio privato.

Pesci – Molto invidiati

I nativi dei Pesci sono tra i segni dello zodiaco più invidiati tra tutti. Ciò dipende dal loro modo di porgersi nei confronti della vita e dalla bontà dei sentimenti che li contraddistingue e che li porta a vedere tutto con occhi carichi di sogni e di speranze. Per gli altri questo aspetto, unito alla capacità di vedere sempre il lato positivo delle cose, è motivo di invidia. Si tratta infatti di un modo di essere che non può essere acquisito in alcun modo e che a guardarli sembra essere in grado di rendere tutto più bello. Per assurdo, a volte vengono invidiati anche quando non se la passano al meglio e questo perché restii a lamentarsi, preferiscono affrontare stoicamente i momenti difficili, dando comunque aiuto a chi gli sta intorno. Un particolare che le persone più superficiali fanno fatica a notare o comprendere.

