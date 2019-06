Meteo lunedì 1 luglio: è piena estate sull’Italia

Nella giornata di lunedì attese condizioni climatiche stabili e serene lungo tutta l’Italia. Brutte nuove dal punto di vista delle temperature di nuovo in aumento e comunque ben oltre le medie di stagione.

Con questa domenica abbiamo mandato in archivio un mese di giugno caldo come non mai a causa dell’anticiclone africano che ci ha fatto dimenticare di un maggio tra i più piovosi e freschi della storia. Sulla scia di quanto abbiamo vissuto negli ultimi giorni, domani la situazione sarà di sole e caldo. Da nord a sud il clima resterà stabile tranne che sulle Alpi dove potrebbero arrivare delle piogge.

Secondo le più recenti previsioni il prosieguo della settimana si confermerà all’insegna del meteo sereno e con il termometro in salita. In ogni caso il massimo che si raggiungerà sarà tra i 36 e i 37 °C.

Le previsioni dell’1 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord della Penisola avranno a che fare con degli addensamenti a carattere locale sull’arco alpino pur senza fenomeni. Altrove atteso bel tempo. Nelle ore pomeridiane l’instabilità tra Alpi e Appennino si farà sempre più intensa con acquazzoni e temporali a far capolino. Nelle altre regioni stabilità con spazi di sereno ampi e qualche nuvoletta sparsa. Alla sera l’acqua si spingerà verso la pianura padana. Sulle coste clima secco e schiarite.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali del Paese prevalenza di clima sereno e nel complesso stabile sia nell’entroterra, sia sulle coste. Nelle ore pomeridiane di nuovo clima asciutto e perlopiù soleggiato sia sul versante adriatico, sia su quello tirrenico. Alla sera ancora meteo stabile con cieli limpidi o poco nuvolosi in particolare sulla Toscana, pur senza fenomeni.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole incontrerà in mattinata clima stabile e in prevalenza sereno su tutti i settori. Al pomeriggio di nuovo complessiva stabilità con prevalenza di sole sia sulle coste, sia nell’entroterra. Alla sera ancora asciutto sia sulle zone peninsulari, sia su quelli insulari con spazi di sereno ampi e soltanto degli addensamenti tra la Calabria e la Sicilia.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stazionarie o in leggera salita.

