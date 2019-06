Scopri quali sono i segni zodiacali più odiati e per quale motivo.

Quando si parla di zodiaco, sono tante le persone che ritengono di poter riconoscere il segno zodiacale di qualcuno semplicemente osservandolo per un po’. Ciò avviene perché di base ogni persona è in qualche modo caratterizzata dall’influenza delle stelle e ciò porta a modi di fare e di agire che spesso, anche se non sempre, possono essere tipici di un segno zodiacale.

La verità è che capire con un solo sguardo il segno zodiacale di una persona dipende da tanti fattori tra i quali rientra ovviamente anche il loro ascendente e l’influenza che ha sul loro modo di essere. Ad ogni modo, ognuno di noi ha un’impressione più o meno spiccata sui vari segni, vuoi per qualcuno che si conosce ed è di un segno zodiacale o per conoscenza delle caratteristiche base. Tutto ciò porta inevitabilmente ad avere delle preferenze e, ovviamente, delle antipatie. Ebbene, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che non imparano mai dai propri errori e quali sono i segni più generosi in amore, scopriremo quali sono i segni che, a torto o a ragione, sono più odiati dagli altri.

Oroscopo: i segni zodiacali più odiati e quelli che lo sono meno

Ariete – Quasi per nulla odiati

I nati sotto il segno dell’Ariete, sono generalmente piuttosto simpatici agli altri segni dello zodiaco ed è molto difficile che siano odiati. La situazione può cambiare se si arriva allo scontro diretto perché la loro competitività a volte diventa così estrema da creare conflitti che a volte possono rivelarsi irrisolvibili. Di base, però, la loro allegria e voglia di fare li fanno apparire come persone solari e in grado di stare tra la gente. Per questo motivo tendono a riscuotere più simpatie che antipatie tanto che è possibile affermare che rientrano tra i segni più tollerati dello zodiaco.

Toro – Poco odiati

I nativi del Toro hanno dei modi così garbati che la gente tende a prenderli quasi sempre a cuore. La loro gentilezza, unita al modo di fare e alla serenità che riescono a trasmettere fa di loro persone in grado di piacere già dal primo incontro. Un particolare non da poco che fa di loro persone che vengono odiate davvero di rado e solo in casi estremi. Anche quando ciò avviene è probabile che con la giusta conoscenza, riescano a far cambiare idea sul loro conto, arrivando ad instaurare un rapporto più che altro piacevole.

Gemelli – Odiati da metà dello zodiaco

I nati sotto il segno dei Gemelli sono così duali che si può dire siano in grado di dividere in due lo zodiaco. Così, se da un lato ci sono coloro che provano per loro un’innata simpatia, dall’altro ci sono quelli che non sopportando il loro modo di rapportarsi possono provare antipatia e a volte arrivare persino a detestarli. Per fortuna, loro tendono ad ignorare questi particolari e grazie alla capacità che hanno di comunicare con tutti riescono persino a far cambiare idea a chi fino a poco prima li detestava. Amabili come pochi, sanno sempre come prendere le persone, specie se si tratta di qualcuno che hanno appena conosciuto e che riescono ad irretire a suon di chiacchiere.

Cancro – Amabilmente odiati

I nativi del Cancro sono tra i più difficili dello zodiaco. Dall’apparenza dolce, sanno risultare così permalosi da far perdere la pazienza anche alle persone più pacifiche del mondo e quando ciò accade può succedere che si trova ad averli contro finisca con il detestarli. Non si può quasi mai parlare di odio ma di sentimenti avversi che se da un lato vengono un po’ smorzati dai loro momenti dolci, dall’altro fa restare gli altri sull’attenti e sempre pronti ad una loro sfuriata. Cosa che, tra le altre cose, capita anche piuttosto spesso, specie se si trovano ad avere la luna storta.

Leone – Più o meno odiati

I nati sotto il segno del Leone si mostrano come persone solari e sempre pronte al dialogo. Di contro, però, hanno un tale bisogno di apparire e di dimostrarsi superiori agli altri da creare delle tensioni che spesso sfociano in un’antipatia senza limiti da parte di chi non riesce a tollerare i loro modi. C’è da dire che loro tendono a non preoccuparsi molto di questo aspetto perché tra il passare indifferenti e l’essere detestati preferiscono senza alcun dubbio la seconda opzione.

Vergine – Abbastanza odiati

I nativi della Vergine sono persone che sanno come farsi detestare. Sempre pronti a giudicare gli altri e a far notare ogni più piccolo difetto, finiscono sempre con l’indisporre le persone con le quali hanno a che fare, specie se alla base c’è una confidenza tale da farli sentire legittimati a dire ciò che pensano senza troppi filtri. Per questo motivo sono tra i segni zodiacali più detestati dello zodiaco. Un particolare del quale non si curano più di tanto, certi che se qualcuno ce l’ha con loro è solo perché si è sentito punto sul vivo ed è quindi nel torto.

