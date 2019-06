Scopri quali sono i segni zodiacali che non imparano mai dai propri errori e quali sono quelli che, invece, ne fanno un insegnamento per la vita.

Un vecchio adagio recita che errare è umano ma perseverare è diabolico. Un’espressione che si rivela vera per molti aspetti e che riguarda molte più persone di quante non si pensi. Ciò dipende dal fatto che sebbene ogni errore sia spesso evidente, ricadere nei propri sbagli è qualcosa che alla maggior parte delle persone risulta quasi istintiva. I motivi possono essere tanti: si passa dalla scarsa capacità di mettersi in discussione, all’incapacità di riconoscere ciò che ha effettivamente portato a sbagliare. Insomma, benché nessuno mai lo ammetterebbe, a ricadere sempre negli stessi errori sono molte più persone di quanto non si pensi. Immaginare quali siano propense è difficile perché ancora una volta entrano in gioco diversi fattori.

Ci sono però dei segni zodiacali che sembrano essere più predisposti a questo problema mentre altri, complice l’influenza delle stelle, appaiono più consapevoli e maggiormente in grado di prevedere errori futuri.

Visto che questo aspetto può rivelarsi importante in determinati frangenti della vita, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più generosi in amore e come i vari segni reagiscono al tradimento, scopriremo quali sono i segni che non imparano mai dai propri errori e quali, invece, riescono ad apprendere almeno qualcosa. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare anche con il modo di sentire le cose, il consiglio è sempre quello di controllare il profilo dell’ascendente, per avere un quadro più chiaro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questo è il modo in cui i vari segni zodiacali reagiscono ad un amore non corrisposto

Oroscopo: I segni zodiacali che non imparano mai dai propri errori e quelli che invece ci riescono

Ariete – Imparano molto poco

I nati sotto il segno dell’Ariete vivono una vita di corsa. Per questo motivo quando arriva una lezione da apprendere tendono a non soffermarcisi più di tanto, presi come non mai da altre mille cose da fare. Il loro imparare dagli errori commessi, si concretizza solo quando si tratta di qualcosa di così grave da metterli nei guai. In tal caso tendono a memorizzare le azioni da non compiere e proseguono spediti verso i loro progetti, per nulla allarmati da precedenti errori ma decisamente motivati e propositivi. Un modo di fare che da un lato li rende dei veri temerari e dall’altro dei possibili incoscienti.

Toro – Imparano abbastanza

I nativi del Toro sono decisamente riflessivi e tendono ad analizzare ogni situazione capiti nella loro vita. Quando si imbattono in un errore sono propensi a fermarsi per cercare di capirlo in modo da non doverlo più ripetere. Al contempo, però, cercano di evitare inutili perdite di tempo, cercando di scremare quelli che ritengono non ripetibili. La loro è una sorta di difesa messa in atto per convincersi di non rischiare di commettere chissà quanti errori e questo modo di fare a volte li spinge proprio al risultato opposto che, ovviamente, rischiano di non saper riconoscere. Un po’ di allenamento in tal senso dovrebbe portarli a risolvere questa mancanza, rendendoli più presenti e in grado di rendere proficue le esperienze del passato.

Gemelli – Non imparano quasi mai

Per quanto siano persone oggettivamente attente e in grado di riconoscere un errore, i nati sotto il segno dei Gemelli tendono a non ancorarsi mai a ciò che è stato preferendo assumere una visione futuristica delle cose. Per loro gli errori sono qualcosa in cui si inciampa salvo rialzarsi subito dopo e riprendere a vivere. Quando ciò avviene si sentono invulnerabili arrivando quasi a compiacersi per la loro bravura nel cogliere falle là dove gli altri non le vedono. Il loro problema è che non riescono a riconoscere situazioni già viste quando queste si presentano e ciò li rende inclini a ripetere i propri errori, ivi compresi quelli vissuti più volte.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Imparano raramente

I nativi del Cancro sono troppo fermi sulle loro posizioni per riuscire a cogliere eventuali errori al fine di risolverli. Quando qualcuno gli fa notare di aver sbagliato in qualcosa si chiudono a riccio, diventando persino scontrosi e quando se ne rendono conto da soli, il risultato è persino peggiore perché se la prendono con tutti fuorché con se stessi, diventando irascibili e tendendo al nervosismo. È quindi facile intuire come non siamo minimamente preposti a migliorarsi e se ciò accade è solo perché l’errore commesso è così visibile da non poter distogliere lo sguardo. C’è da dire, però, che quando hanno una lezione da imparare, riescono a farlo piuttosto in fretta.

Leone – Piuttosto bravi ad imparare

I nati sotto il segno del Leone vivono cercando di migliorarsi al massimo e questo li porta a voler scoprire ogni falla nel loro modo di fare. Nonostante i buoni propositi fanno una certa fatica a riconoscersi degli errori perché ritengono di essere persone inclini a fare sempre le scelte corrette. Quando riescono a rendersi conto di qualcosa che non va, però, sono piuttosto rapidi nel capire come fare a migliorarsi e a non commettere più lo stesso errore. Si tratta di un modus operandi che mettono in atto quasi automaticamente e per il quale possono definirsi più che allenati.

Vergine – Se imparano, lo fanno controvoglia

I nativi della Vergine sono persone che pur giudicando spesso gli altri, non amano fare lo stesso con se stessi. Quando commettono uno sbaglio, tendono a dare la colpa alle circostanze o a chi gli sta attorno, evitando di sentirsi responsabili e tutto perché farlo li fa sentire a disagio, rendendoli da un lato vulnerabili e dall’altro particolarmente nervosi. Tutto ciò si traduce in una mancata disponibilità di mettersi in gioco e di imparare a lavorare su se stessi. Aspettarsi da loro dei cambiamenti è quindi molto difficile e anche se a volte sono disposti a cambiare per amore o perché costretti dalle situazioni, lo faranno sempre con poca voglia e con un dispendio di energie ridotto al minimo.

Clicca su successivo