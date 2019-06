Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di oggi. E’ tempo di conoscere il palinsesto tv!

Pronta per il sabato sera? Se non fanno per te locali, musica a tutto volume o intrattenimenti vari CheDonna.it ha la giusta alternativa, quella su misura per te.

Che ne dici di un po’ di sana tv?

Qui di seguito troverai il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, elenco dettagliato di tutti i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata.

Sei pronta per fare la tua scelta? Scorriamo insieme la lista e scopriamo quale opzione farà più al caso tuo.

Stasera in tv: palinsesto sabato 22 giugno

Rai Uno – Calcio – Europei U21 – Belgio Vs Italia (Sport)

A Reggio Emilia proseguono i campionati Europei Under 21, in particolare le sfide del girone A che portano questa volta l’Italia a incontrare la nazionale belga.

Rai Due – Lei non è tua figlia (Film)

La figlia adolescente di Stacey Wilkins, madre e moglie amorevole ma anche detective specializzata in casi di scomparsa di minorenni, viene rapita. I suoi superiori provano a tenerla lontana dalle indagini ma lei non si darà per vinta e proverà a salvare da sola la figlia prima che sia troppo tardi.

Rai Tre – Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata (Documentario)

E’ il momento di affrontare una nuova tappa del viaggio intorno al mondo del “Kilimangiaro” in compagnia di Camila Raznovich e dei suoi ospiti.