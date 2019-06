Ricette da spiaggia: spiedini di melone e feta greca – VIDEO

Ricette da spiaggia: Spiedini di melone e feta greca. La video ricetta che ti spiega come preparare gustose ricette da mangiare sotto l’ombrellone – VIDEO

Vuoi andare al mare ma non sai cosa portarti per uno spuntino leggero? Prova gli spiedini di melone e feta greca, un connubio di sapori leggeri e di freschezza tutto da gustare

La video ricetta pensata appositamente per te, da assaporare sotto l’ombrellone, per uno spuntino sano ed equilibrato, adatto a chi vuole rimanere in forma senza rinunciare al gusto.

