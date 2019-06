Scopri quali sono i segni dello zodiaco senza scrupoli e quali tendono invece a farsene anche troppi.

Quando si incontra qualcuno di nuovo la prima tendenza è quella di cercare di coglierne l’essenza al fine di comprendere se è una persona della quale ci si può fidare o che alla lunga può riservare sorprese anche spiacevoli. Si tratta di un modo di fare quasi istintivo che in tanti mettono in moto dopo aver subito alcune delusioni ma che a volte, a causa di prime impressioni sbagliate possono portarli a fidarsi comunque delle persone sbagliate, allontanandone magari di sincere e più adatte a loro. La verità, è che l’unico modo per conoscere bene qualcuno è frequentarlo a lungo e osservare come si comporta nelle varie circostanze della vita. Perché le parole non potranno mai raccontare una persona quanto possono farlo i fatti. Volendo tentare un’altra strada, un modo per conoscere almeno i tratti salienti di una persona è quello di interpretare il suo segno zodiacale, rapportandolo alle sue esperienze e a quanto, ovviamente, subisce l’influenza delle stelle. E visto che nei rapporti, tra le persone più pericolose ci sono quelle senza scrupoli, oggi dopo aver visto come reagiscono i vari segni zodiacali quando provano invidia e quali sono i segni zodiacali più fedeli, indagheremo su quelli senza scrupoli e su quelli che invece tendono a farsene, riassumendo alla fine quali sono i quattro più senza scrupoli tra tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questo è il modo in cui i segni zodiacali reagiscono ad un amore non corrisposto

Oroscopo: Con o senza scrupoli? Ecco la verità sui vari segni zodiacali

Ariete – Senza scrupoli

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono persone che tendono a farsi molti scrupoli. Quando hanno in mente una meta mirano solo a quella e tendono a non curarsi delle conseguenze. Eventuali incidenti di percorso o sofferenze inflitte ad altri vengono percepiti come uno scotto da pagare per poter raggiungere ciò che più si desidera. Per questo motivo non si può fare particolare affidamento su di loro ma al contrario è sempre bene tenere gli occhi ben aperti, specie se ci si trova per qualche motivo a competere per qualcosa. In quei casi, infatti, sanno letteralmente dare il peggio di se.

Toro – Con diversi scrupoli

I nativi del Toro hanno un’approccio alla vita molto umano e dettato solitamente da buone intenzioni. Pur essendo sempre pronti a lottare per una giusta causa, tendono a porsi dubbi e domande su quanto sia lecito spingersi e su cosa sia giusto fare per ottenere le cose. Certo, se messi alle strette sono più che in grado di mettere a tacere ogni tipo di pensiero per dedicarsi all’azione, quando possono però, cercano di pensare anche a tutto il resto, mostrandosi persone umane e sempre pronte a cercare una via che vada bene a tutti o che quantomeno non danneggi troppo gli altri.

Gemelli – Con scrupoli altalenanti

Come tipico del loro modo di essere, i nati sotto il segno dei Gemelli tendono a farsi degli scrupoli praticamente a giorni alterni. Se si sentono amati e capiti sono più propensi a preoccuparsi degli altri e a sentirsi ben predisposti verso le esigenze altrui. Quando le cose non vanno bene o si sentono in qualche modo vittime di una situazione spiacevole il loro livello di empatia tende a scemare e se capiscono di essere ad un passo da ciò che vogliono possono spingersi più in la di quanto non farebbero di solito per ottenerlo. Un atteggiamento che non metterebbero però in atto verso persone alle quali tengono perché l’amicizia o i sentimenti hanno per loro un ruolo particolarmente importante.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Con degli scrupoli

È difficile comprendere quanti scrupoli si facciano effettivamente i nativi del Cancro. Il loro modo di vedere le cose è infatti così personale da lasciar adito a diversi dubbi. Da un certo punto di vista si può dire che tendano a farsi degli scrupoli, specie quando in gioco c’è la felicità delle persone che amano o ciò che la gente può pensare di loro. Se sanno di passarla liscia, però, possono arrivare a muoversi al solo scopo di ottenere ciò che desiderano e tutto senza sentirsi minimamente in colpa. Se c’è una cosa che sono bravi a fare è infatti dirsi delle mezze verità alle quali credere del tutto.

Leone – Quasi del tutto senza scrupoli

Per quanto amino apparire sempre prodighi di attenzioni per gli altri, i nati sotto il segno del Leone sanno bene come andare avanti per la propria strada senza guardare in faccia nessuno e se capita loro l’occasione sono più che pronti a farlo. Quando si tratta di essere i primi in qualcosa possono spingersi ben oltre l’immaginabile e tutto senza il minimo senso di colpa. Se si ha a che fare con loro, quindi, è bene ricordare questo particolare perché se in tempi di pace si rivelano gentili e piacevoli da frequentare, quando le cose si mettono male la loro prima reazione è quella di pensare solo e unicamente a se stessi e, al massimo, alle persone alle quali tengono.

Vergine – Con qualche scrupolo

I nativi della Vergine sono persone che se spinte all’azione sanno come mettere da parte sensi di colpa e scrupoli di vario genere. Se possono, però, cercano sempre di evitarlo in modo da non dover fare i conti con la propria coscienza che alle volte emerge in modo inaspettato prendendoli contropiede. Abili nell’attuare strategie di vario tipo, sanno come farsi valere in ambito lavorativo, presentando invece diverse carenze quando hanno a che fare con le relazioni. Se si è in rapporti stretti con loro non si corrono quindi grandi pericoli ma se il rapporto è di semplice conoscenza, allora è consigliabile tenere gli occhi bene aperti.

Clicca su successivo