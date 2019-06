Test di magia: dimmi cosa vedi e ti dirò qual è il tuo potere nascosto

Test personalità: che cosa vedi nella foto? Il primo oggetto che vedi rivelare qual è il tuo potere nascosto

Spesso quando guardiamo un foto o un immagine ‘velocemente’ tendiamo a percepire solo alcuni dettagli ed a concentraci solo su una parte della foto. Infatti la nostra mente si concentra solo sua una cosa che ritiene più importante rispetto ad altre. Ecco perché oggi abbiamo deciso di proporvi questo test

Come fare il test? Facilissimo bisogna ritagliarsi qualche minuto e rispondere a questa domanda: Osserva rapidamente l’immagine che ti proponiamo qui sotto. Sul tavolo ci sono tanti oggetti: qual è il primo che colpisce il tuo sguardo? Dopo aver risposto alla domanda scopri cosa rivela su di te e sulla tua personalità.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Test personalità: cosa hai visto per primo?

La clessidra

Se la prima cosa che ha attratto la tua attenzione è stata la clessidra, oggetto che serve per misurare il tempo, la tua magia è legata a questo. In poche parole hai il dono di comprendere e vedere le vite passate, da cui puoi trarre grande saggezza. Inoltre con la tua guida puoi essere di grande aiuto a chi invece non ha più il vero senso della vita.

La lente di ingrandimento

Se la prima cosa che hai visto è la lente di ingrandimento significa che il tuo dono è di riuscire ad osservare la realtà che ti circonda senza lasciarti sfuggire alcun dettagli. Questo non significa che non sei a guardare il quadro d’insieme, infatti il tuo sguardo chiaro e limpido ti permette di risorgere con grande maestria i problemi che si presentano sul tuo cammino.

La bottiglia e l’orcio

Se la bottiglia e l’orcio sono le prime cose che hai notato significa che il tuo dono magico è l’alchimia, ovvero l’abilita di unire diversi ingredienti per creare qualcosa di meraviglioso e potente. Con grande probabilità significa che sei una grande cuoca e che con le tue creazioni sei in grado di infondere amore a gli altri.

Il grande libro sgualcito

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è il libro significa che il tuo dono nascosto della conoscenza. Sei una persona che ama studiare il passato e raccogliere quello che i tuoi avi ti hanno lasciato ma allo stesso tempo ami tramandare quello che è stato dato a te. Uno dei doni più grande di tutti.

Le erbe

Se la prima cosa che hai visto sono le erbe significa che il tuo dono è quello della guarigione, questo indica che sei in grado di curare non solo il corpo di chi ti chiede aiuto ma anche le ferite del cuore.

Le piume nel calamaio

Se le piume e il calamaio sono le prime cose che hai visto significa che la tua magia risiede nell’ascolto: sai ascoltare le persone che ti circondano e anche se le persone non esprimono chiaramente tutti i loro pensieri e sentimenti riesci a capirli lo stesso.

Le candele

Se la prima cosa che ha attratto la tua attenzione è stata la candela significa che il tuo dono è la chiaroveggenza, sei in grado di anticipare gli eventi e spesso hai dei presentimenti che dovresti sempre ascoltare.

La borsa piena di pergamene

Se la prima cosa che hai visto è stata la borsa significa che il dono che hai dentro è la curiosità e lo spirito di avventura: ami andare alla ricerca di nuovi post e scoprire luoghi nuovi. Sai infatti che è nelle radici lontane che si fonda la felicità del presente.

Il libro con la pietra

Se la prima che hai notato è stato il libro con la pietra significa che sei in grado di dare agli oggetti un potere speciale trasformandoli in potenti amuleti (di protezione o di offesa). Sei irascibile e molto sicuro di te.

Leggi anche >>> Test personalità: Quale parte del corpo è più importante per sopravvivere?

Leggi anche >>> Test personalità: Quale parte del corpo lavi prima sotto la doccia?

Leggi anche >>> Test personalità: Dimmi come baci e ti dirò chi sei

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI