Il Frullato drenante per eliminare i liquidi in eccesso e ottenere una linea smagliante. Combatti la cellulite con la frutta – VIDEO

Il Frullato drenante sarà il tuo caro alleato contro gli inestetismi della cellulite. Come? con la potenza della frutta mixati tra loro e la giusta dose di movimento, ritornerai in linea in un attimo.

La ricetta del frullato è ottimale per il tuo fisico perché elimina i liquidi in eccesso favorendo la diuresi e l’eliminazione delle tossine. Se vuoi provare anche tu a rimanere in forma, clicca sul Video in alto.

